HLV Urmat Abdukaimov của đội tuyển Kyrgyzstan đã có những chia sẻ sau trận thắng 2-1 trước tuyển Việt Nam.

Bị dẫn trước trong hiệp 1, đội tuyển Kyrgyzstan đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai và lội ngược dòng đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 2-1 ngay trên sân Thiên Trường. HLV Urmat Abdukaimov của đội tuyển Kyrgyzstan cho biết đã theo dõi và nắm vững lối chơi của cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam:

"Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam thi đấu. Tôi nhận thấy các cầu thủ có sự đồng bộ về mặt chiến thuật".

HLV Urmat Abdukaimov

Urmat Abdukaimov nói thêm về chiến thắng của đội nhà:

"Tôi muốn chúc mừng các học trò. Họ không thường xuyên thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng, độ ẩm cao và trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả như thế này. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn chung, tôi cho rằng Kyrgyzstan đã chơi tốt hơn đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Tôi không nghĩ rằng Kyrgyzstan giành chiến thắng chỉ nhờ một vài tình huống. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cho trận đấu gặp Việt Nam".