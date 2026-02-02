Đình Bắc: "Bỏ lại hào quang U23 châu Á ở sau lưng để chinh phục điều mới"

Sau thành tích giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026, sức hút của bóng đá nội đang chạm đỉnh. Cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Ninh Bình tối ngày 1/2 không đơn thuần là trận tranh ngôi đầu bảng, mà còn là sân khấu của những "anh hùng trẻ" vừa trở về từ đấu trường châu lục.

Trước khi trận đấu diễn ra, Đình Bắc chính thức nhận danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là cột mốc lịch sử cho cá nhân tiền đạo sinh năm 2004.

Đình Bắc được trao cúp vua phá lưới

Dù bước vào trận với tâm thế của một ngôi sao vừa được vinh danh, Đình Bắc vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Được tung vào sân trong hiệp 2, anh thi đấu đầy năng nổ và một lần đưa được bóng vào lưới đối phương, dù bàn thắng sau đó không được công nhận vì lỗi việt vị. Sự hiện diện của Đình Bắc trên hàng công đã góp phần giúp CAHN duy trì sức ép, bảo toàn chiến thắng kịch tính 3-2 trước đối thủ trực tiếp Ninh Bình.

Chia sẻ nhanh sau trận thắng nghẹt thở, Đình Bắc không giấu nổi niềm vui nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Nói về bàn thắng bị từ chối, anh cho biết: "Dù có đôi chút tiếc nuối cá nhân, nhưng quan trọng nhất là toàn đội đã giành chiến thắng. Các đồng đội của tôi hôm nay đã chiến đấu đầy quả cảm và CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng với kết quả này".

Đặc biệt, khi nói về danh hiệu cá nhân vừa nhận được, chân sút người Nghệ An thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý: "Sau VCK U23 châu Á, tôi đã bỏ lại tất cả vinh quang phía sau lưng. Hôm nay khi được vào sân, mục tiêu duy nhất của tôi là nỗ lực cống hiến hết mình cho màu áo CLB. Còn về cuộc đua vô địch, lúc này vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì. Chúng tôi sẽ giải quyết tốt từng trận đấu một".

Đình Bắc chơi năng nổ khi vào sân từ hiệp 2

Fan vây kín Đình Bắc sau trận

Với Đình Bắc, tài năng, bản lĩnh, dám đối diện với thử thách để gặt hái thành công của Đình Bắc trong năm qua đã được đề cử tại hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChocie Awards 2025.

