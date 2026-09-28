Đình Bắc - 22 tuổi đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Tuổi 22 với nhiều dấu ấn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Ở tuổi 22, hành trang của đa số cầu thủ trẻ vẫn là sự chập chững tìm chỗ đứng hay những phút giây ngắn ngủi vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng với Nguyễn Đình Bắc, tuổi 22 của năm 2026 lại thật rực rỡ ở những khoảnh khắc lớn nhất, và chiếc băng đội trưởng Đội tuyển Quốc gia trên tay áo chính là dấu ấn kiêu hãnh nhất cho một hành trình vươn mình kỳ diệu.

Trong trận đấu của Đội tuyển Việt Nam thắng 1-0 Philippines tại FIFA ASEAN, khi đội trưởng Hoàng Đức không đá chính, Xuân Son rời sân sau chấn thương, chiếc băng thủ được giao lại cho Đình Bắc. Hơn 30 phút xuất hiện với vai trò đội trưởng không đơn thuần là sự thay đổi mang tính thủ tục trên sân, mà là sự thừa nhận dành cho chàng trai sinh năm 2004.

Ở trận đấu này, Đình Bắc di chuyển rộng, liên tục thúc giục đồng đội, giữ nhịp tấn công và thậm chí tự tay ghi bàn thắng quan trọng ấn định kết quả trận đấu. Trải nghiệm ấy giúp tiền đạo 22 tuổi cảm nhận sâu sắc giá trị của trách nhiệm, đội trưởng không chỉ là vị trí dẫn dắt lối chơi, mà còn là chiếc cầu nối gắn kết tinh thần, giữ ngọn lửa chiến đấu cho toàn đội.

Đình Bắc lần đầu tiên đeo băng đội trưởng ở tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Năm 2026: Hành trình của những cột mốc

Năm 2026 ghi dấu bước ngoặt chói lọi nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc. Từ một chân sút tiềm năng, anh vươn mình trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam.

Tại đấu trường khu vực, Đình Bắc cùng Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup. Riêng cá nhân anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt cú đúp danh hiệu: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Màn trình diễn ấn tượng với những bàn thắng xé lưới Timor Leste, Campuchia hay pha đánh gót kiến tạo tinh tế ở trận chung kết gặp Thái Lan đã biến anh thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển, tại giải quốc nội V.League mùa 2025/26, Đình Bắc liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Anh nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu và cán đích ở vị trí thứ hai cuộc đua Vua phá lưới nội. Bộ sưu tập danh hiệu "no nê" ở tuổi 22 – từ vô địch Đông Nam Á, HCĐ châu Á, vô địch SEAN Games đến các danh hiệu cá nhân đã khẳng định vị thế không thể thay thế của ngôi sao quê Nghệ An.

Từng bị coi là có thể hình nhỏ con khi còn ở các lứa trẻ, Đình Bắc đã dùng sự nỗ lực kiên trì để vượt qua mọi giới hạn. Việc được ban huấn luyện tin tưởng đưa vào ban cán sự đội tuyển quốc gia – sát cánh cùng các đàn anh như Hoàng Đức hay Xuân Son chính là phần thưởng vô giá cho bản lĩnh ấy.

Khoảnh khắc làm đội trưởng tuổi 22 không chỉ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc, mà còn đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Phía trước tiền đạo trẻ vẫn là những mục tiêu lớn hơn, bao gồm ước mơ vươn ra các giải đấu hàng đầu châu Á. Nhưng với những gì đã làm được trong năm 2026, Đình Bắc cho thấy anh đã sẵn sàng gánh vác tương lai của bóng đá nước nhà.