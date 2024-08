Digiworld: Chuỗi cầm đồ mỗi tháng lỗ 1 tỷ đồng, hủy 1 vụ M&A, doanh thu Achison thấp hơn kỳ vọng

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo CTCP Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán DGW) cho biết những thông tin đáng chú ý về các mảng kinh doanh mới của công ty.

Trong đó, nửa đầu năm 2024, chuỗi cầm đồ Vietmoney có mức lỗ trung bình hàng tháng là khoảng 1 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản chi phí trụ sở. Ban lãnh đạo cho rằng Vietmoney sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ trong thời gian còn lại của năm 2024.

Tại các thông báo trước đó, Digiworld dự báo đóng góp của Vietmoney vào lợi nhuận là không đáng kể trong vòng 2 năm tới.

Doanh số/cửa hàng/tháng của Vietmoney trong nửa đầu năm 2024 (tức tổng khoản vay đã phát hành) là 2 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Trong số 16 cửa hàng của Vietmoney, 14 cửa hàng ghi nhận mức lợi nhuận nhẹ ở cấp cửa hàng, trong khi 2 cửa hàng còn lại vẫn đang lỗ.

Ban lãnh đạo cho biết Vietmoney có thể sẽ ghi nhận lãi cấp công ty với doanhsố/cửa hàng trung bình hàng tháng ở mức 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại buổi gặp mặt NĐT cũng cho biết, một thương vụ M&A tiềm năng trong mảng thiết bị văn phòng đã không thành, nhưng khả năng cao sẽ chốt được 1 thương vụ tiềm năng trong mảng tiêu dùng vào năm 2025.



Về tình hình kinh doanh của Achison, công ty dự kiến mang lại 800 tỷ doanh thu trong năm 2024. Việc mua lại 75% công ty Achison - doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm bảo hộ lao động và thiết bị công nghiệp như đá mài, đá cắt, máy đánh bóng... - là thương vụ đáng chú ý nhất của Digiworld trong thời gian qua.

Achison cũng được giới đầu tư theo dõi trong bối cảnh dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng loạt nhà máy của các thương hiệu lớn trên thế giới như Lego, Pandora, Samsung,... được xây dựng tại Việt Nam càng củng cố kỳ vọng về sự tăng trưởng trong nhu cầu về thiết bị bảo hộ lao động.

Tuy nhiên, nửa đầu năm 2024, doanh số bán hàng của Achison thấp hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo do hoạt động sản xuất yếu hơn dự kiến. Achison đã thành lập chi nhánh tại Hà Nội, ghi nhận tổng doanh thu ở mức 360 tỷ đồng, với lợi nhuận ròng là 8 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2024, Digiworld cho biết việc mua lại Achison đã giúp công ty giảm chi phí giảm và họ đặt mục tiêu doanh thu của mảng này là 1.000 tỷ đồng cho năm 2024, tức tăng trưởng 50% và và lãi sau thuế 50 tỷ đồng. Nhu cầu yếu từ Âu Mỹ đã khiến các đơn hàng ở Việt Nam sụt giảm và mục tiêu doanh thu đối với Achison cũng phải giảm xuống.

Digiworld đặt mục tiêu cho doanh thu quý 3/2024 ở mức 6.000 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ và tăng 20% so với quý liền trước), LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số ở mức 120 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ, tăng 34% so với quý liền trước). Nếu đạt được mục tiêu này, công ty sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 14% cho cả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong 9 tháng đầu năm 2024.