Điều Trấn Thành lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật

Sau nhiều tháng chờ đợi, tập 1 của Running Man Vietnam mùa 3 đã chính thức lên sóng, mở màn cho một mùa mới hứa hẹn nhiều kịch tính và tiếng cười. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí đã nóng lên với sự xuất hiện của dàn cast đình đám, trong đó, tâm điểm chú ý dồn vào Trấn Thành. Sau khi vắng mặt ở mùa 2, sự trở lại của Trấn Thành khiến khán giả "hóng" hơn bao giờ hết.

Trước khi chương trình lên sóng, Trấn Thành liên tục đăng status lo sợ sẽ trở thành "thánh meme" của chương trình vì ngoại hình tròn trịa. Có lần, nam MC phải đăng ảnh tập thể thao và chia sẻ: "Ốm Xìn ơi, không được biến Khủng long thành Hà mã trong Running Man được. Phải ốm thôi, không thôi hình meme của mình sẽ nhiều nhất show". Ở mùa 1, Trấn Thành có biệt danh là "Khủng long" vì sơ hở là lộ vòng 2 "bé mỡ".

Và chuyện gì đến cũng đến, những điều anh lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật ngay trong tập mở màn. Ở những thử thách đầu tiên, Trấn Thành liên tục phải bung sức. Nam MC lộ vòng 2 tròn trịa rõ dưới lớp áo thun ôm sát khiến nhiều người không nhịn được cười. Chưa dừng lại ở đó, trong một pha bứt tốc để hoàn thành nhiệm vụ, Trấn Thành bất ngờ vấp ngã, cả người đập mạnh xuống thảm. Nam MC ngay lập tức ôm mũi trong trạng thái nhăn nhó, dàn cast cũng thi nhau trêu ghẹo Trấn Thành bị lệch mũi khiến anh chỉ biết cười bất lực.

Trấn Thành bất lực vừa sợ lệch mũi vừa lộ bụng "bé mỡ" trong tập 1 Running Man Việt

Trấn Thành ghi điểm khi khéo léo lấy được ống nước to

Trong quá trình treo người để lấy nước, Trấn Thành lộ rõ vòng 2 "bé mỡ"

Nam MC té đập mạnh xuống đất, bị dàn sao trêu lệch mũi

Dù gặp sự cố liên tục, Trấn Thành vẫn chứng minh đúng tinh thần Running Man hết mình, bất chấp hình tượng để mang lại tiếng cười cho khán giả. Thậm chí, chính những khoảnh khắc "xấu hổ" ấy lại khiến anh ghi điểm vì sự chân thật, sẵn sàng lăn xả không thua kém bất kỳ đàn em nào.

Mặc dù đã tăng cân thấy rõ, nhưng Trấn Thành không hề tỏ ra khó chịu khi bị lộ khuyết điểm ngoại hình trên sóng truyền hình. Trái lại, anh còn chủ động lấy chính vòng hai "bé mỡ" của mình ra để pha trò, khiến đồng đội cười nghiêng ngả. Sự đáng yêu ấy biến những khoảnh khắc vốn dễ bị soi mói thành điểm nhấn giải trí, giúp không khí cuộc chơi thêm thoải mái.

Trấn Thành thoải mái ăn uống, khoe ngoại hình "đuông dừa" trên sóng

Ở Running Man, Trấn Thành dường như chẳng đặt nặng chuyện giữ hình tượng, mà xem đó là cơ hội để khán giả thấy một phiên bản gần gũi, hài hước của mình. Và cũng nhờ thế, anh trở thành một trong những nhân tố được nhắc đến nhiều nhất ngay từ tập mở màn.

Nói về lý do tái xuất, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi thấy sức khỏe giảm sút. Tuổi già kéo tới. Biệt danh 'khủng long' chắc tôi không dám nhận đâu, tôi hay nói mình là 'đuông dừa'. Tôi sợ game vận động mạnh. Vì vậy tôi gián đoạn một mùa vì không dám nhận. Mùa này ban tổ chức mời một cách nhiệt tình. Với lời mời đó không biết cách từ chối. Với lại tôi nhớ cảm giác trường quay và tôi nghĩ khán giả nhớ con đuông dừa mập ú nhúc nhích như thế nào cho nên tôi cũng liều mình. Giờ tôi đang bị thoát vị đĩa đệm nhưng tôi không dám đổ thừa sức khỏe, chơi là hết mình".

Ở mùa 1, Trấn Thành để lại loạt "meme" khi lộ vóc dáng mũm mĩm