Điều tra vụ xe taxi đâm trọng thương 2 người dừng đèn đỏ ở Hà Nội

Ngày 23/3, Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng do một xe taxi mất lái đâm vào nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ làm 2 nạn nhân nguy kịch.

Hiện trường vụ việc

Cụ thể, vào khoảng 23h10 phút ngày 22/3, tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên (TP Hà Nội), một xe taxi đi từ dốc theo hướng về Đặng Vũ Hỷ.

Mặc dù có tín hiệu đèn đỏ, nhiều phương tiện đang dừng đỗ, chiếc xe taxi vẫn chạy với tốc độ cao ra giữa ngã tư. Khi lách qua một ô tô đang dừng đỗ, xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang đứng chờ đèn đỏ và chỉ dừng lại khi va chạm với một ô tô khác giữa ngã tư.

Tại hiện trường, ghi nhận 2 nạn nhân đi xe máy còn rất trẻ, nạn nhân nữ bị xe ô tô chèn qua người. Chiếc xe máy bị kéo lê dưới bánh xe taxi ra giữa ngã tư, xe taxi sau khi va chạm với một ô tô khác mới dừng lại.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên và Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Công an TP Hà Nội khẩn trương có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trang nguy kịch và điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu, xe taxi gây tai nạn là taxi Long Biên, biển kiểm soát 30A-48x.91. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.