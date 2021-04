Điều tra vụ thực khách phải nhập viện vì bị 10 người vây đánh

Theo lời anh Nghị, khoảng 21h20 ngày 8/4, trong lúc đang ngồi uống bia cùng vợ chồng chủ quán Chill thì một nhóm khoảng 10 người bước vào, trong đó có 2 người mang biệt danh là "Phúc Bổ" và "Tí Viên". Họ tự ý kéo ghế ngồi chung bàn với anh và gọi bia uống.

Vài phút sau, do nhóm người mới đến nói chuyện quá ồn ào nên anh Nghị nói: “Mấy người đừng nói luyên thuyên, tôi không thích như thế”. Anh vừa dứt lời thì bị một người trong nhóm này cầm chai bia đánh vào người.

Không dám kháng cự, chỉ lên tiếng hỏi lý do gì mà đánh người, anh Nghị liền bị nhóm người này lao vào đánh hội đồng. Vợ chồng chủ quán ra sức can ngăn nhưng không hiệu quả. Nhóm người trên ném ghế, chai bia, chén đĩa vào người anh gây thương tích nhiều chỗ, gãy răng hàm.

Nạn nhân xin tha để đi bệnh viện nhưng nhóm người trên vẫn chạy theo xé rách áo, đánh anh ngã gục bên chiếc xe máy.

Camera của quán bia Chill ghi nhận, khoảng từ 21h33, anh Nghị (người mặc áo trắng) bị nhóm người trên dùng tay chân và nhiều vật dụng đánh tới tấp. Nạn nhân không dám chống cự, chỉ cúi đầu lãnh đòn và gục ngã xuống cạnh chiếc xe máy.

Ngay trong đêm đó, anh Nghị được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và được điều trị đến hôm nay (ngày 11/4).

Ngày 9/4, anh Nghị đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an thị trấn Đinh Văn và Công an huyện Lâm Hà. Nạn nhân đề nghị công an huyện trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật để có cơ sở xử lý các đối tượng cố ý đánh người gây thương tích, đánh người có tổ chức. Anh Nghị cũng trình báo bị mất chiếc điện thoại khi xảy ra sự việc trên.

Công an huyện Lâm Hà đang điều tra làm rõ vụ việc, giám định thương tích của người làm đơn tố giác để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.