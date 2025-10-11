Điều tra vụ nữ du học sinh Lào Maysaa bị móc túi tại Hoàng thành Thăng Long

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 11/10, một lãnh đạo Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội cho biết tiếp nhận trình báo và đang điều tra vụ việc cô gái Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (sinh năm 2001, du học sinh Lào đang theo học Thạc sĩ tại Hà Nội) bị kẻ gian móc mất tài sản gồm tiền và điện thoại iPhone 17 với tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc sau khi xem đoạn video clip chia sẻ của Maysaa về việc bị kẻ gian móc mất tài sản gồm tiền và điện thoại khi đang ở khu vực Hoàng thành Thăng Long .

Maysaa rớm nước mắt mong muốn có thể "chuộc lại" chiếc điện thoại bị kẻ gian móc mất trong ngày 11/10 khi đang ở Hoàng thành Thăng Long.

Maysaa liên tục có những đóng góp thiết thực trước tình trạng bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Đáng nói, Maysaa vừa quyên góp ủng hộ người dân bị lũ lụt ở Việt Nam và cũng mới mua chiếc điện thoại Iphone 17 nên không còn nhiều tiền nhưng tha thiết có thể “chuộc” lại tài sản của mình.

Theo chia sẻ của Maysaa, đây là lần đầu tiên cô bị móc mất tài sản khi ở Việt Nam nên rất hoang mang. Maysaa mong muốn lực lượng chức năng có thể sớm giúp cô tìm lại tài sản.

Maysaa là cô gái Lào đến Việt Nam du học và có đam mê đặc biệt với văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Maysaa được nhiều người biết đến khi là cô gái Lào xinh đẹp đến Việt Nam du học nhưng thường xuyên có những video chia sẻ về quá trình khám phá văn hóa, con người và ẩm thực Việt Nam với góc nhìn tích cực, luôn tràn đầy năng lượng.

Năm 18 tuổi, Maysaa (tên thật Bouavone Phanthabouasy, sinh năm 2001 tại Lào) đoạt giải nhì trong kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh và nhận được học bổng toàn phần sang Việt Nam du học.

Năm 23 tuổi, cô tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và trúng học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, cô hiện sở hữu kênh TikTok có 1 triệu follow và Fanpage Facebook với hơn 431.000 người theo dõi.