HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

CA LINH |

Vụ nổ xảy ra tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của một bệnh viện ở Vĩnh Long khiến một người nhà bệnh nhân bị bỏng nhẹ.

Ngày 1-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh ở phường Nguyệt Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 24 phút ngày 27-2, tại phòng bệnh E609 thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6 thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Điều tra nguyên nhân và hậu quả sự cố - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của bệnh viện, sau khi xảy ra sự việc, trưởng phòng và 2 nhân viên Phòng Hành chính quản trị đã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận vỏ ống nước bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, 2 lọ đựng cồn, dây đồng, ....

Vụ nổ làm cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường gối, mền và chiếu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân - người cầm vật nổ - bị bỏng nhẹ.

Ngay khi vụ nổ xảy ra, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, khoa đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện đã báo Công an phường Nguyệt Hóa đến hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện nay, công an đang tiếp tục điều tra, chưa xác định được đối tượng và nguyên nhân cụ thể.

Tags

vụ nổ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại