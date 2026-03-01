Ngày 1-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh ở phường Nguyệt Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 24 phút ngày 27-2, tại phòng bệnh E609 thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6 thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, xảy ra vụ nổ.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của bệnh viện, sau khi xảy ra sự việc, trưởng phòng và 2 nhân viên Phòng Hành chính quản trị đã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận vỏ ống nước bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, 2 lọ đựng cồn, dây đồng, ....

Vụ nổ làm cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường gối, mền và chiếu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân - người cầm vật nổ - bị bỏng nhẹ.

Ngay khi vụ nổ xảy ra, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, khoa đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.