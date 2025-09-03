HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra vụ người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà với vết máu ở cổ

Thanh Thảo |

Người dân ở phường Thuận Giao, TP HCM phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, có vết máu ở cổ, bên cạnh có 2 con dao.

Ngày 3-9, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ ở phường Thuận Giao, TP HCM bị thương tích nặng.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TP HCM (trước là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Điều tra vụ người phụ nữ bị thương nặng trước nhà ở phường Thuận Giao , TP HCM - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Khi tới nơi kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, có vết máu ở cổ, bên cạnh có 2 con dao. Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ.

Một nhân chứng cho biết nạn nhân được chồng đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

Sau đó, Công an đã tạm giữ người chồng để lấy lời khai. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi gây thương tích khiến vợ nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc
Tags

tỉnh Bình Dương

thương tích

gười phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà với vết máu ở cổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại