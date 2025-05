Ngày 20-5, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc người đàn ông tử vong nghi do bị điện giật trên địa bàn.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong

Theo thông tin ban đầu, trưa 19-5, mọi người phát hiện anh D.H.H. (31 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) nằm bất động trên giường trong phòng trọ ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Một số người đến kiểm tra thì thấy anh H. đã tắt thở, khu vực dưới chân có dây điện cắm với ổ điện gần bờ tường nhà đang có điện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ điều tra. Bước đầu, công an nhận định nạn nhân tử vong có thể do bị điện giật.