Điều tra vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

Ngày 16-2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng làm rõ vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn, khiến một người phải nhập viện cấp cứu.



Một số thanh niên liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 14-2, Công an phường Vĩnh Hưng tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tổ công tác tới hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ những người liên quan.

Trong quá trình điều tra bước đầu xác định, nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Quang Huy (25 tuổi); Dương Ngọc Khánh (32 tuổi, cùng ở phường Vĩnh Tuy); Đào Mạnh Quân (35 tuổi) và Nguyễn Đạt (32 tuổi, cùng ở phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Nhóm này xảy ra xô xát với nhóm thứ hai có Dương Thế Anh (22 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi, cùng ở phường Vĩnh Hưng), cùng một số thanh niên khác.

Thời điểm xảy ra xô xát. Ảnh cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình uống rượu, sau đó dẫn đến cãi vã, xô xát và gây mất an ninh trật tự khu dân cư vào đêm khuya.

Hậu quả, vụ việc khiến một người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang giám định thương tích, làm rõ mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định vai trò từng cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.