Điều tra vụ hơn 100 vạn tôm giống chết trắng sau một đêm, nghi bị đầu độc

Chiều 28-4, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra việc hơn 100 vạn con tôm giống của 2 hộ dân thả nuôi trên địa bàn bị chết trắng sau một đêm, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Tạ Quang Đức (ngụ ở xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) ra kiểm tra hồ nuôi tôm rộng 2.000 m2 tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Anh Đức vô cùng sửng sốt khi phát hiện toàn bộ tôm giống chết nổi trắng hồ. Đi kiểm tra, anh Đức phát hiện có một bao nilon chứa một ít thuốc trừ sâu.

Lực lượng công an đến hiện trường kiểm tra vụ việc

Nghi có kẻ xấu đầu độc ao tôm, anh Đức đã làm đơn trình báo vụ việc lên công an huyện Gio Linh. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Gio Linh đã cử cán bộ về kiểm tra hiện trường. Lực lượng công an đã thu giữ một bao nilon chứa thuốc trừ sâu và lấy mẫu nước hồ tôm của anh Đức đưa đi xét nghiệm. Anh Tạ Quang Đức cho biết gia đình vừa thả nuôi 54 vạn con tôm giống được một tuần nay.

Bao nilon chứa thuốc trừ sâu mà anh Đức tìm thấy trên ao nuôi tôm

Tương tự, hồ tôm của ông Hồ Văn Chiến ở cạnh bên, hơn 54 vạn con tôm giống cũng chết bất thường. Trên mặt hồ có một bao ni lông màu hồng, nhưng không có dung dịch khác thường bên trong.

Hồ ông Chiến rộng 2.200m2, chi phí đầu tư khoảng 120 triệu đồng. Chủ hồ tôm nhận định có người đứng bên ngoài rồi ném bao ni lông vào bên trong, vì hồ tôm được quây kín nên không thể đi vào để đổ chất độc vào. Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị yêu cầu chủ 2 hồ tôm không xả nước này ra môi trường, chờ nhà chức trách lấy mẫu nước xét nghiệm để có biện pháp xử lý phù hợp.