Ngày 1/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đoàn (SN 1992, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Công an xác định, Phạm Văn Đoàn là kẻ dùng kéo đâm tử vong anh Trần Văn H. (SN 1985, ở Mỹ Tiên, Mỹ Lộc, Nam Định) là đồng nghiệp cùng làm ở quán sửa xe của Đoàn. Sau đó, Đoàn đã lấy trộm một xe máy mang đi bán. Trong quá trình tuần tra địa bàn, vào khoảng 4h30 ngày 18/9, công an đã bắt giữ Đoàn khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai.

Nghi phạm Phạm Văn Đoàn.

Khi bị bắt, Phạm Văn Đoàn khai nhận, trong quá trình làm việc, anh ta thường xuyên bị chửi bới, dẫn đến căng thẳng và áp lực. Ngày 17/9, khi thức dậy và nhìn thấy anh H. đang nằm ngủ, Đoàn đã dùng kéo đâm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin rằng trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Đoàn có hành vi côn đồ hung hãn, mất nhân tính, đủ căn cứ để khởi tố đối tượng này về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 17/9, người dân phát hiện một người tử vong tại cửa hàng sửa xe máy trên đường Trương Định và lập tức báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

