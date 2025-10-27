Ngày 27-10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang giao Công an phường báo cáo về vụ cô gái tử vong vào sáng ngày 25-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).



Cô gái dưới hồ Hoàn Kiếm. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về việc một cô gái không mặc quần áo, lội xuống hồ Hoàn Kiếm và chết đuối. Điều đáng nói, tài khoản đăng tải bài viết kèm video thể hiện khi cô gái này lội xuống hồ, có nhiều người đứng xem song sự việc đau lòng vẫn xảy ra.

Một số nhân chứng cho biết ban đầu cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, nạn nhân di chuyển ra xa bờ hơn thì bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cử cán bộ đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đối với thông tin về việc nhiều người thấy sự việc nhưng không cứu nạn nhân, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.