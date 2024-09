Trẻ khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành

Ngày 5/9, thông tin với Người Đưa Tin , đại diện UBND phường Ia Kring (Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, Công an phường Ia Kring phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an Tp.Pleiku, Viện kiểm sát Tp.Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai tiếp điều tra làm rõ vụ Dương Tuấn K. (SN 2019) tử vong tại cơ sở giữ trẻ số nhà 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30, ngày 1/9, Công an phường Ia Kring tiếp nhận nguồn tin của trực ban Công an Tp.Pleiku về việc cháu K. nghi bị bạo hành tại số nhà 57 Trần Nhật Duật, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Cơ sở giữ trẻ hiện đã đóng cửa.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Ia Kring đã phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp Công an Tp.Pleiku tiến hành xác minh. Nạn nhân cháu K. là trẻ bị thiểu năng, không nói được. Cháu được gia đình gửi nuôi dưỡng tại số nhà 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring từ tháng 5/2024 đến nay.

Vào 13h ngày 1/9, cháu K. nhập Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử hai bên giãn khoảng 05 mm, phản xạ ánh sáng âm tính, bụng chướng, vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, ít chấm hai vành tai, bầm tím vùng cằm.

Đến khoảng 15h cùng ngày cháu K. được chuyển xuống khu vực nhà xác Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường Ia Kring phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an Tp.Pleiku, Viện kiểm sát Tp.Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện các biện pháp xác minh.

Cơ sở chưa cung cấp hồ sơ đăng ký

Bà Trần Thị Phương Hằng, Phó Chủ tịch UBND Phường Ia Kring thông tin, thời gian qua, UBND phường thường xuyên thành lập đoàn đi kiểm tra địa điểm của bà Phạm Thị Hồng, chủ cơ sở số 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring.

Cơ sở giữ trẻ tại 57 Trần Nhật Duật, có 35 người khuyết tật. Trong đó, đối tượng có hộ khẩu trong Tp.Pleiku là 15 người; có hộ khẩu ở huyện là 20 người.

Tại thời điểm có cháu bé tử vong, chủ cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.

UBND phường đã có Báo cáo số 125/BC-VP ngày 17/6/2024 về việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn phường, báo cáo UBND thành phố được biết và chỉ đạo.

Theo bà Hằng, tại biên bản làm việc ngày 07/9/2022 ngày 10/04/2023 và ngày 10/6/2024 về việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn phường.

UBND phường đã hướng dẫn cho bà Phạm Thị Hồng làm hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở theo Nghị định số 103/2017/CP-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay bà chưa cung cấp được hồ sơ để đăng ký thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.