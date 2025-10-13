Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Vụ việc được phát hiện vào ngày 8-10, khi ông Robert Ocheltree, em trai của nạn nhân Thomas "TR" Ocheltree, đột nhập vào ngôi nhà trên đại lộ Monterey sau nhiều ngày không liên lạc được với anh mình.

Trước đó, vào ngày 6-10, khi ông Robert đến thăm nhà, bà Paula Truong (53 tuổi, gốc Việt) cho biết chồng mình đang đi chơi golf ở Monterey và bị mất điện thoại.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên đáng ngờ khi một ngày sau, bà Truong gửi một tin nhắn cho em chồng, yêu cầu giúp đỡ với nội dung: "Anh ấy không được bình thường, chị và các con rất sợ".

Khi vào được trong nhà, ông Robert Ocheltree phát hiện anh trai Thomas "TR" Ocheltree (57 tuổi) cùng hai cháu gái là Alexandra (12 tuổi) và Mackenzie (9 tuổi) đã tử vong trên giường. Ông Thomas có vết máu và sưng tấy ở mặt. Bà Paula Truong sau đó được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong gara ô tô.

Cảnh sát San Francisco điều tra tại ngôi nhà trên đại lộ Monterey, nơi có 4 người một gia đình tử vong hôm 10-10. Ảnh: San Francisco Chronicle

Theo các tờ báo địa phương như San Francisco Chronicl, SF Standard, cảnh sát nhận định vụ việc là một thảm kịch giết người rồi tự sát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến bi kịch nhiều khả năng xuất phát từ khó khăn tài chính.

Bà Paula Truong kết hôn với ông Ocheltree vào năm 2006. Chia sẻ với tờ SF Standard, một kế toán làm việc cho bà suốt 15 năm mô tả rằng bà là người "rất có chí tiến thủ và thành đạt".

Tuy nhiên, vận may không còn mỉm cười việc kinh doanh của bà Truong. Theo trang SFist, trong những năm gần đây, chuỗi cửa hàng Orbit Coffee chuyên phục vụ cà phê Việt Nam của bà đã phải đóng cửa tất cả chi nhánh.

Kế đến, một cửa hàng rượu cao cấp mà gia đình mua lại và kinh doanh cũng thất bại và đóng cửa vào năm 2023. Chủ cũ của cửa hàng nói với SF Standard rằng họ đã "tăng giá quá cao".

Nợ nần bắt đầu chồng chất. SFist cho biết đến năm 2019, bà Truong đã vay tổng cộng hơn 2,7 triệu USD, bao gồm nửa triệu USD từ các cá nhân.

Áp lực đỉnh điểm là việc ngôi nhà của gia đình bà Truong bị tịch biên vào cuối năm 2024 và buộc phải phát mãi. Gia đình phải thuê lại chính ngôi nhà này từ công ty tài chính đã mua nó. Ngoài ra, vào tháng 4 năm nay, bà Truong còn bị tòa án yêu cầu phải trả 18.000 USD liên quan đến nợ thẻ tín dụng.

Một người thân của ông Thomas Ocheltree chia sẻ với đài ABC 7 trong đau đớn: "Chúng tôi vô cùng đau lòng. Thomas Ocheltree và hai cô con gái xinh đẹp của ông mới là những nạn nhân thực sự trong bi kịch này. Họ hoàn toàn vô can".