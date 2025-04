Chiều 25/4, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, bé trai 4 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Cẩm Trung vừa tử vong trong bể chứa nước của trường.

Giáo viên Trường Mầm non Cẩm Trung tìm thấy thi thể bé P.B.D (4 tuổi, học sinh của trường) vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, trong bể chứa nước nấu ăn của nhà trường.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên, sáng nay, bé P.B.D chạy ra khỏi lớp 2 lần và được cô hiệu phó dắt vào lớp. Sau đó, khi hai cô giáo đang ở trong lớp thì bé tiếp tục chạy ra và các cô không để ý.

Phát hiện cháu bé không có ở lớp, cô giáo tìm ở khu vực trường nhưng không thấy. Nhà trường liên hệ với gia đình nhưng cũng không thấy cháu bé về nhà và khi ra khu vực bể chứa nước ăn thì phát hiện bé đã tử vong.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Cẩm Trung đã trình báo với lực lượng chức năng về sự việc. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng pháp y tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, bé trai tử vong do đuối nước.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên, bể chứa nước ăn được đặt ngầm, bể rộng nhưng miệng nhỏ. Phần miệng bể nước chỉ nhô lên mặt đất khoảng 50cm. Thông thường bể chứa nước ăn sẽ được khóa cẩn thận, song sáng nay, bảo vệ mở khóa để bơm nước, chưa kịp khóa nắp bể thì xảy ra sự việc.