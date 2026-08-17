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Điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong trong căn nhà ở Đồng Nai

Văn Quân
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Qua nhà bạn tại xã Phước Sơn chơi, một người dân phát hiện bạn mình và một phụ nữ đã tử vong, trên cơ thể các nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngày 17/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp với công an xã Phước Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong tại thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/8, một người dân ở thôn Phước Hòa đến nhà anh H.V.M. (sinh năm 1996, trú cùng thôn) chơi. Tại đây, người này phát hiện anh M. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực phòng khách.

Hiện trường nơi phát hiện 2 người tử vong (ảnh A.B)

Kiểm tra bên trong phòng ngủ, người dân tiếp tục phát hiện chị N.T.N. (sinh năm 2008, cùng trú tại thôn Phước Hòa), là bạn của anh M. đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh ban đầu.

Bước đầu, công an xác định trên người anh M. và chị N. có thương tích, nhiều vết máu cùng hai con dao nhọn gần đó.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Tags

Công an xã Phước Sơn

Công an TP Đồng Nai

án mạng

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