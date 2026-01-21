Ngày 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (sinh năm 1964, trú tại phường Vũ Ninh) về việc hai con gái của bà (một người đang mang thai và một người có con nhỏ 2 tháng tuổi) bị hành hung ngay tại nhà bà ở Tổ dân phố Thị Cầu 4 sáng 19/1.

Theo đơn trình báo, các nạn nhân bị hai người (gồm mẹ và con trai) hành hung, gây thương tích. Thông tin về sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Hai con gái bà H bị 2 mẹ con hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo thông tin được tài khoản Facebook Nguyễn Công Minh đăng tải, mâu thuẫn xuất phát từ việc hai mẹ con người cô ruột bên vợ anh đến thắp hương tại gia đình. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, mẹ con người cô đã lao vào hành hung vợ anh Minh khi chị đang bế đứa con nhỏ mới sinh được 2 tháng trên tay.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi chị vợ anh Minh, đang mang thai 31 tuần, chạy vào can ngăn thì cũng bị đánh, chấn thương vùng đầu, thai nhi có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Vợ anh Minh sau đó phải theo dõi chấn thương não. Cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị.

Sau khi tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, trưng cầu giám định thương tích và làm rõ tính chất vụ việc.

Cơ quan chức năng đang thu thập lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý.