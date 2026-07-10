Điều tra số tiền 2,6 tỷ đồng, bắt nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hà

Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024 khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 10/7/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Trước đó, ngày 10/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn của chị N.T.X, sinh năm 1990, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh tố giác Nguyễn Thị Thu Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua điều tra xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2024 khi đang là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để nhiều lần vay tiền của chị N.T.X sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, lợi dụng quen biết, Hà còn rút, chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chị N.T.X.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của chị N.T.X là hơn 2,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.