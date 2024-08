Trước đó, sáng ngày 11/8, ông Hồ Xuân An (52 tuổi), trú khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước lên khu vực núi Hòn Chà, thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước. Đến tối cùng ngày, gia đình ông Hồ Xuân An không liên lạc được với người này nên đã nhờ người đi tìm và phát hiện ông An đã tử vong trên khu vực núi Hòn Chà.

Thi thể nạn nhân. Ảnh Đội SOS 115- tỉnh Bình Định

Theo Công an xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, khi lực lượng công an tiếp cận thông tin thì người dân đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Thi thể ông Hồ Xuân An được đưa về gia đình vào lúc 3 giờ ngày 12/8. Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.