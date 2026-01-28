Điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trên cầu Chùm Chụp

Ngày 28-1, Công an phường Long Phước, TPHCM đang điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 0 giờ cùng ngày, người dân đi trên đường Lò Lu, phường Long Phước phát hiện một thanh niên nằm bất động trên cầu Chùm Chụp, cạnh đó là xe máy bị hư hỏng. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an phường Long Phước phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường, xác định thanh niên đã tử vong. Nạn nhân là V.C.T (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa).

Bước đầu xác định anh T. tự té dẫn đến tử vong trên cầu Chùm Chụp.



