Điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới sông Tô Lịch

Ngày 17/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã làm rõ và phối hợp cùng gia đình điều tra nguyên nhân tử vong của anh Lê Minh V. (SN 2000, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Lê Minh V được tìm thấy dưới sông Tô Lịch trong tình trạng đã tử vong.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/3, Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì nhận tin phản ánh của người dân, phát hiện một thi thể trên sông Tô Lịch, đoạn chảy ra khu vực đường Kim Giang. Sau khi nhận thông tin, Công an xã Thanh Liệt đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an huyện Thanh Trì đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện trường vụ việc

Qua rà soát, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì xác định nạn nhân là anh Lê Minh V. ở quận Hoàng Mai được người nhà thông báo mất tích trước đó 3 ngày.

Thông tin ban đầu, ngày 13/3, sau khi uống rượu với một số người bạn ở khu vực Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Sau đó, gia đình anh V. đã tổ chức tìm kiếm anh V. nhưng không có kết quả.

Đến trưa 16/3, gia đình có thông tin về việc phát hiện xác của người đàn ông trên sông Tô Lịch đã đến để nhận dạng, xác định nạn nhân là anh V. Anh V được xác định tử vong do ngạt nước. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra, làm rõ.