Điều tra nguyên nhân nam sinh viên tử vong dưới vực sâu ở Lâm Đồng

Sáng 10/3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã Đạ Huoai phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.

Thi thể nam sinh viên được người dân phát hiện dưới chân đèo Chuối. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, một số người dân đi lại trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM phát hiện dấu hiệu bất thường tại khu vực đèo Chuối nên dừng lại kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm dưới vực sâu khoảng 4m cùng chiếc xe máy. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trần Trương Tr. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.

Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8/3, nam sinh viên này một mình điều khiển xe máy từ Đà Lạt về TP.HCM trên Quốc lộ 20.

Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2), nam sinh viên vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè.

Khoảng 1 giờ sau, gia đình mất liên lạc với nam sinh viên nên tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Đến sáng 10/3, thi thể nam sinh viên cùng chiếc xe máy được người dân phát hiện dưới vực sâu tại chân đèo Chuối. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.



