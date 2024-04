Điều tra người tung tin đồn 'CSGT dẫn đường cho Quyền Bí thư Lâm Đồng'

Ngày 27/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, đơn vị này sẽ điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp truyền đưa, phát tán thông tin sai sự thật việc đơn vị này sử dụng xe công vụ của CSGT để dẫn đường cho đoàn công tác của Quyền Bí thư Tỉnh ủy về làm việc ở 3 huyện phía Nam.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị này phát hiện gần đây trên không gian mạng lan truyền thông tin: “ Đoàn công tác của ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng sử dụng xe công vụ CSGT để dẫn đường 200 km từ TP Đà Lạt đến huyện Cát Tiên trong chuyến công tác, làm việc tại ba huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) từ ngày 9 – 11/4/2024 không đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật hiện hành, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước" .

Tuy nhiên, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, thông tin đang lan truyền trên không gian mạng là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, không có chuyện đơn vị sử dụng xe CSGT dẫn đường cho đoàn công tác của Quyền Bí thư Tỉnh ủy về làm việc ở 3 huyện phía Nam. (Ảnh: CA)

Trước đó, khoảng giữa tháng 10/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà L.T.N.T ( ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vì có hành vi đăng tải thông tin lên mạng xã hội xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh của cơ quan Công an, thời gian gần đây, bà T. đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Tiktok… đăng tải các thông tin mang tính quy chụp, xúc phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của 3 cơ quan là Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân TP Thuận An.

Qua làm việc, bà T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình, cam kết không tái phạm, đồng thời xóa, gỡ bỏ các nội dung video clip, bài viết đã đăng tải trên mạng xã hội.