Điều tra người phụ nữ bị bắn tử vong ở Đồng Nai

Uyên Châu |

Người phụ nữ 53 tuổi ở phường An Lộc (Đồng Nai) bị súng bắn gục đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Ngày 11-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà Tr. Th.X. Tr. (53 tuổi, ngụ phường An Lộc) tử vong.

Điều tra vụ án mạng Đồng Nai: Người phụ nữ 53 tuổi bị bắn tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tối 6-12, bà Tr. ở cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc. Nghe tiếng động, bà Tr. kiểm tra thì thấy cửa chính nhà bị vỡ. Khi người phụ nữ 53 tuổi ra phía trước hiên nhà để kiểm tra thì bất ngờ bị bắn vào vùng cổ khiến bà gục ngã.k

Thấy tiếng la thất thanh, người thân chạy ra kiểm tra thì bà Tr. đã nằm bất động, mất máu nhiều. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Do vết thương quá nặng, đến sáng 11-12, bà Tr đã tử vong.

Hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 mảnh kim loại, nhiều mảnh kính vỡ do bị súng bắn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp công an địa phương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

