Điều tra, làm rõ việc bảo mẫu tát má, cầm dép đánh bé 1 tuổi

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ xảy ra tại Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), sáng 11/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã thông tin về vụ việc.

Trước đó, vào tối 9/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm nhận được thông tin trên các trang mạng xã hội, lan truyền những hình ảnh về vụ việc bạo hành trẻ của giáo viên tại Cơ sở Mầm non Hoàng Oanh. Ngay trong sáng 10/4, Phòng đã cử lãnh đạo, chuyên viên làm việc với UBND xã Lạc Hồng và Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh để nắm bắt về thông tin.

Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh.

Chủ Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh là bà Trần Thị Loan, cô giáo bạo hành trẻ có trong video là Kha Thị Tấm đã được Công an xã Lạc Hồng mời đến trụ sở làm việc, lấy lời khai. Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ Cơ sở và cô giáo trên đều xác nhận có vụ việc đó. Vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể. Hiện, Công an xã Lạc Hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ảnh cắt ra từ clip.

Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND xã Lạc Hồng. Được biết, bà Kha Thị Tấm (người bạo hành trẻ trong video) đã nghỉ việc từ tháng 3/2024. Hiện, UBND xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Văn Lâm đã chỉ đạo UBND xã Lạc Hồng khẩn trương phối hợp các cơ quan xem xét, kiểm tra, xử lý (nếu vi phạm) theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trong toàn huyện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.