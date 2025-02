Điều tra khẩn nam diễn viên hành hung người ở quán bar: Nạn nhân liên tục bị đánh vào đầu, lăng mạ, chửi bới

Trưa 10/2, tờ Osen đưa tin, nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Yang Ik Joon đã bị cảnh sát điều tra với cáo buộc đánh người, khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Theo nguồn tin, Yang Ik Joon bị tố dùng chồng giấy đập liên tục lên đầu A - 1 nhân viên đoàn phim - tại quán bar do nam diễn viên làm chủ vào hôm 13/12/2024. Chưa dừng lại ở đó, A cho biết thêm nghệ sĩ họ Yang còn lăng mạ, chửi bới mình.

A nộp đơn tố cáo hành vi thiếu chuẩn mực của Yang Ik Joon đến cảnh sát vào ngày 30/12/2024 và cảnh sát đã tiến hành điều tra khẩn sau đó. Tới trưa 10/2, đại diện của phía cảnh sát tiết lộ: "Quá trình điều tra của chúng tôi đã đi đến giai đoạn cuối. Và vụ án sẽ sớm được chuyển giao cho văn phòng công tố".

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Yang Ik Joon trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ củ sâm vì bị điều tra với cáo buộc hành hung 1 nhân viên đoàn phim tại quán bar ở quận Seongbuk (Seoul)

Đáng chú ý, tác phẩm điện ảnh Confession do Yang Ik Joon đóng chính chuẩn bị ra rạp vào ngày 19/2 và buổi chiếu VIP của phim được lên lịch vào hôm 12/2 tới đây. Nhiều khán giả tò mò liệu nam diễn viên họ Yang có thể xuất hiện trong buổi công chiếu giữa tâm bão scandal hay không.

Yang Ik Joon sinh năm 1975, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 27 tuổi. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ tác phẩm điện ảnh mang tên Breathless hồi năm 2008. Trong bộ phim này, Yang Ik Joon gây xôn xao khi đảm nhận 3 vai trò cùng 1 lúc từ diễn viên chính cho tới viết kịch bản và làm đạo diễn. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ 7X tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như The Innocent Man (2012), It's Okay, That’s Love (2014), The Scholar Who Walks the Night (2015), Hellbound (2021)...