Điều tra khẩn “anh sếp showbiz” lừa đảo hàng trăm tỷ với cùng 1 thủ đoạn vô cùng tinh vi

“Anh sếp showbiz” sẵn sàng lợi dụng tên tuổi của hàng loạt ngôi sao khác trong làng giải trí để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.

Sáng 17/10, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, 1 nam diễn viên kiêm CEO người Hàn Quốc (A) vừa bị bóc phốt lừa đảo nghiêm trọng, gây ra tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ won (hàng trăm tỷ đồng).

Theo nguồn tin, Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) đã nhận được đơn tố cáo vào đầu tháng trước liên quan tới nam tài tử A. Trong đơn, A bị cáo buộc lừa đảo, làm giả giấy tờ tư nhân và sử dụng hàng loạt giấy tờ giả mạo khác. Được biết, A vốn xuất thân là diễn viên trước khi trở thành CEO của 1 công ty giải trí.

Công ty tổ chức sự kiện B là đơn vị đã nộp đơn tố cáo. Đơn vị này cho biết CEO A đã đưa ra giấy xác nhận giả mạo, hứa hẹn về việc sẽ mời được 1 nam diễn viên nổi tiếng ngoài 30 tuổi tham gia buổi fan meeting ở nước ngoài. Đặc biệt, phía công ty B khẳng định A thậm chí còn đưa ra cả hợp đồng sự kiện và các giấy tờ có đóng con dấu dưới danh nghĩa công ty quản lý của nam diễn viên nổi tiếng nói trên. Công ty B đã tin tưởng vào các tài liệu do A cung cấp nên đã triển khai tổ chức sự kiện ở nước ngoài, nhưng cuối cùng nam diễn viên nổi tiếng nọ lại không xuất hiện như lời A cam kết. Hậu quả là công ty B phải chịu khoản thiệt hại hơn 200 triệu won (4 tỷ đồng) do không thể tổ chức được buổi họp fan theo đúng kế hoạch ban đầu.

Đáng nói, đây không phải lần đầu công ty B bị sập bẫy lừa đảo do A giăng ra. Trước đó, đơn vị này cũng từng tiến hành tổ chức 1 sự kiện ở nước ngoài vì tin vào lời đảm bảo từ phía A về sự tham gia của chính nam diễn viên kể trên. Nhưng dự án đã bị đổ bể hoàn toàn khiến công ty B chịu thiệt hại hàng trăm triệu won (hàng tỷ đồng) trong nháy mắt.

Công ty B đâm đơn kiện nam diễn viên kiêm CEO A vì hành vi lừa đảo. Ảnh: X

Chưa hết, ngoài công ty nói trên, có ít nhất 4 đến 5 công ty tổ chức sự kiện khác cũng đã nhận được mẫu giấy cam kết về sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng tương tự như công ty B. Nói cách khác, A nhiều khả năng đã sử dụng cùng 1 thủ đoạn, đó là hứa hẹn mời được ngôi sao lớn trong làng giải trí tới tham dự sự kiện do các công ty trên tổ chức, sau đó lừa tiền từ họ. Nếu gộp tất cả số tiền thiệt hại mà các công ty này phải gánh chịu, con số có thể lên tới hàng chục tỷ won (hàng trăm tỷ đồng). Phía công ty B hiện đang yêu cầu mở rộng điều tra, cho rằng những vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại các sự kiện fan meeting ở nước ngoài có đính kèm theo tên của nghệ sĩ khác.

Trong diễn biến mới nhất, vụ án đã được bàn giao cho 1 đội điều tra. Trước mắt, cảnh sát dự kiến sẽ tiến hành lấy lời khai của người tố cáo để xác minh diễn biến vụ việc và quy mô thiệt hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh tính A vẫn chưa được công khai trên các phương tiện truyền thông. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng hiện lên án gay gắt hành vi lừa đảo, lợi dụng tên tuổi của các ngôi sao khác nhằm thu lợi bất chính của nam nghệ sĩ này.