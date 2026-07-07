Bất ngờ nhận được hơn 264 triệu đồng chuyển vào tài khoản từ người lạ, người phụ nữ ở xã Phúc Hòa, Bắc Ninh, đã chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Công an xã Phúc Hòa, ngày 8/6/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị N.T.Q. (SN 1978, trú tại thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa) về việc tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của chị bất ngờ nhận được 264.908.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là số tiền do người khác chuyển khoản nhầm, chị Q. giữ nguyên hiện trạng tài khoản và chủ động đến Công an xã Phúc Hòa nhờ xác minh để trả lại cho đúng chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Hòa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc giao dịch. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh T.M.A.T. (SN 1992, thường trú tại phường Phú Lợi, TP.HCM).

Công an xã sau đó đã liên hệ và mời anh T. đến trụ sở làm việc. Tại đây, anh cho biết vào khoảng 10h43 ngày 8/6, trong quá trình thao tác chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng Techcombank, anh đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 264.908.000 đồng vào tài khoản của chị Q. Anh cũng cung cấp đầy đủ sao kê và các tài liệu liên quan để phục vụ việc đối chiếu, xác minh.

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Sau khi kiểm tra, xác thực các thông tin hoàn toàn trùng khớp, dưới sự chứng kiến của Công an xã Phúc Hòa, chị Q. đã thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 264 triệu đồng cho anh T. theo đúng quy định.

Nhận lại số tiền, anh T. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị Q. vì sự trung thực, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng của cán bộ Công an xã Phúc Hòa trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Theo Công an xã Phúc Hòa, hành động chủ động trình báo vụ việc của chị N.T.Q. là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và nét đẹp trong ứng xử của người dân. Việc làm này góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua vụ việc, cơ quan công an địa phương cũng khuyến cáo người dân khi bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản cần giữ nguyên số tiền, tuyệt đối không rút, chi tiêu hoặc chuyển sang tài khoản khác. Thay vào đó, người nhận nên chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, hành vi cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép số tiền do người khác chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

(Theo Công an tỉnh Bắc Ninh)