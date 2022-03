Điều tra cựu cán bộ công an bị tố chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm

Sáng 5-3, ông Lê Thanh Trung - cựu đại úy, cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh - xác nhận ông vừa có buổi làm việc với tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc mình bị tố cáo chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm.

Trụ sở Công an huyện Vân Canh, nơi có 9 cán bộ vừa bị kỷ luật. Ảnh: Quang Huy

Trước đó, đầu tháng 9-2021, Nguyễn Nhật Thu (SN 1984, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, bị can trong vụ trộm cắp tài sản) - người đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh - đã "thuê" điện thoại của đại úy Chế Thị Minh Ngọc, cán bộ Nhà tạm giữ, nói rằng để gọi điện thoại cho người thân chuyển tiền vào nộp án phí.

Tuy nhiên, bị can Thu không gọi cho người nhà mà lại gọi cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Võ Đức Nguyện để tố cáo về những sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Lúc này, nữ cán bộ Nhà tạm giữ cho Thu "thuê" điện thoại đi sang phòng tạm giữ khác nên không hay biết gì. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan vào cuộc làm rõ.

Trong quá trình xác minh vụ việc, tổ công tác của Thanh tra Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận thông tin về việc ông Lê Thanh Trung bị tố chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm.

Cụ thể, giữa năm 2021, nhiều người nhà của nghi phạm đã chuyển với số tiền 33 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của ông Trung, lúc này đang là đại úy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 25-1, Công an tỉnh Bình Định đã công bố các quyết định về việc kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định cũng đề nghị VKSND Tối cao vào cuộc làm rõ những sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Trong đó, có việc cựu đại úy Lê Thanh Trung bị tố chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm trong quá trình bị tạm giam tại nơi này.

VKSND huyện Vân Canh kiểm tra Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh - Ảnh: Viện KSND Vân Canh

Trên cơ sở đó, mới đây, tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành làm việc với cựu đại úy Lê Thanh Trung, cựu đại úy Chế Thị Minh Ngọc và các bên liên quan. Trong quá trình làm việc, một số nghi phạm tiếp tục tố cáo cựu đại úy Ngọc về hành vi cho người đang bị tạm giam thuê điện thoại gọi ra bên ngoài và chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc trên, cựu đại úy Lê Thanh Trung thừa nhận trong quá trình công tác tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, ông có nhận 33 triệu đồng của người nhà nghi phạm qua số tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, ông Trung khẳng định số tiền này ông nhận giúp cho nghi phạm để nộp lưu ký chứ không hề chiếm đoạt.

"Thời điểm đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên người nhà nghi phạm không trực tiếp đến gửi tiền lưu ký được. Bởi vậy, tôi đã nhắn tin số tài khoản cá nhân mình cho người nhà nghi phạm chuyển tiền vào, sau đó rút ra nộp lưu ký giúp họ.

Tháng 10-2021, tôi đã rút toàn bộ tiền mặt nộp lưu ký cho các nghi phạm. Đến tháng 11-2021, Thanh tra Công an tỉnh mới tiếp nhận thông tin tố cáo tôi chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm. Như vậy, sao nói tôi chiếm đoạt tiền của người nhà nghi phạm được", cựu đại úy Trung phân trần.