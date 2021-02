Điều sao Việt kiêng kỵ dịp Tết: Thủy Anh hạn chế cáu gắt, Xuân Nghị không vay mượn, Midu - Phí Phương Anh tránh điều gì?

Theo quan niệm dân gian, vào dịp đầu Xuân năm mới, mỗi gia đình đều phải kiêng kị những hoạt động mang ý nghĩa tiêu cực, không may mắn. Với mong muốn bản thân và gia đình có được một năm may mắn, bình an, dàn sao Vbiz cũng không ngoại lệ. Nhân ngày đầu năm mới, các sao Vbiz đã cùng chia sẻ với Kenh14.vn về chuyện kiêng kị như sau.

Khác với mọi năm, điều khiến các nghệ sĩ Việt phải kiêng kị nhất trong dịp Tết năm nay chính là việc tránh đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người để phòng chống dịch bệnh Covid-19 . Ngoài ra, tích cực trao gửi yêu thương, làm điều tử tế và hạn chế cáu gắt, nói gở vẫn luôn là những nguyên tắc hàng đầu.

Ảnh: Sưu tầm, NVCC