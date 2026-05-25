Điều phụ huynh Đông Nam Á hiện nay quan tâm hơn cả chuyện con học giỏi

Hội thảo “Xây dựng trường Đại học kiến tạo Hạnh phúc: Từ tầm nhìn đến hành động” là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội thảo, chuỗi diễn đàn và chuỗi hành động để góp phần kiến tạo trường học hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, đất nước hạnh phúc.

Quan niệm về “hạnh phúc” của phụ huynh đã thay đổi

Trong phần tham luận tại Hội thảo “Kiến tạo Trường đại học hạnh phúc ở Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” do Trường đại học Đại Nam và Soha.vn đồng tổ chức ngày 22/5 vừa qua, GS Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, hạnh phúc, văn hóa và phát triển toàn diện đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Các nghiên cứu cũng cho thấy nếu sinh viên được học tập trong trạng thái hạnh phúc và gắn kết, họ có nhiều khả năng thành công hơn trong môi trường làm việc sau này.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) phát biểu tham luận tại hội thảo Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam

GS Bennett cho rằng nếu “hạnh phúc” chỉ được hiểu như một cảm nhận chung chung thì rất khó chuyển hóa thành hành động cụ thể. Theo ông, các trường đại học cần những tiêu chí rõ ràng để biến sự hài lòng thành các giá trị có thể đo lường được, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam, nơi cơ hội nghề nghiệp, uy tín và kỳ vọng gia đình đều rất quan trọng.

Các tiêu chí cụ thể, theo GS Bennett, bao gồm: chất lượng học tập và kết quả học thuật; năng lực làm việc và hành trang nghề nghiệp; chất lượng giảng dạy và sự đồng hành; cơ sở vật chất, dịch vụ và môi trường học tập; uy tín, niềm tin và giá trị nhận được.

Ông nhấn mạnh, “hạnh phúc” không thể tách rời chất lượng đào tạo. Các trường đại học muốn đạt chuẩn quốc tế cần xây dựng được hệ thống đảm bảo chất lượng bài bản, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu hay hoạt động truyền thông.

Trong tham luận, GS Bennett cũng chia sẻ mô hình đảm bảo chất lượng ba cấp độ mà BUV đang triển khai nhằm duy trì trải nghiệm học tập và hỗ trợ sinh viên một cách đồng bộ, từ chương trình đào tạo, trải nghiệm sinh viên cho tới các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp và sức khỏe tinh thần.

Trao đổi thêm bên lề Hội thảo, GS Rick Bennett, cho rằng khái niệm “đại học hạnh phúc” hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ.

Khi đến ngày hội tư vấn, các bậc phụ huynh hiện nay đặt ra những câu hỏi rất khác so với trước đây. Khu vực Đông Nam Á vốn nổi tiếng với việc cha mẹ luôn muốn con cái học hành chăm chỉ nhưng giờ đây, điều họ muốn hơn cả là con mình được an toàn và hạnh phúc.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi hiểu rằng, một khía cạnh của ‘hạnh phúc’ là sinh viên không bị bắt nạt. Hiện tình trạng bắt nạt trực tuyến qua mạng xã hội đang diễn ra ở nhiều nơi. Chúng tôi luôn sẵn có các chuyên gia tư vấn khi sinh viên đối mặt với tình trạng này. Trước đây, sinh viên thường được khuyên là hãy cứ tiếp tục cố gắng và làm việc chăm chỉ, nhưng hiện nay, nhất là với sinh viên quốc tế, vấn đề sức khỏe tinh thần được chú ý nhiều hơn”, GS Bennett nói.

Vị lãnh đạo của BUV cũng nêu ra một xu hướng mới hiện bắt đầu được nhiều trường đại học coi trọng, và cũng là một nội dung được nhiều diễn giả tại Hội thảo nhắc đến. Đó là niềm tự hào, là cảm giác thuộc về, khi sinh viên thực sự cảm thấy mình là một phần của trường đại học.

Ông nói, ở Mỹ hay Úc, sinh viên thường mặc áo hoodie hoặc áo khoác của trường, nhưng điều này chưa thấy nhiều ở Việt Nam.

“Chúng ta phải làm sao để từ lớp 9, lớp 10 các em đã muốn vào trường và khi trở thành cựu sinh viên, họ vẫn thấy tự hào. Tôi nghĩ cảm giác thuộc về và niềm tự hào là đặc biệt quan trọng, bên cạnh việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần”, GS Rick Bennett nêu quan điểm.

“Đừng vờ như AI không tồn tại”

Nói về việc sinh viên hiện nay phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt, không chỉ giữa các sinh viên, mà còn phải cạnh tranh với AI, GS Bennett chia sẻ: “Tôi là người đã trải qua cuộc cách mạng internet. Tôi đã ở đúng nơi, đúng thời điểm khi còn ở một trường đại học lớn tại Úc và dẫn đầu trong việc thúc đẩy giáo dục đại học trực tuyến - thứ mà thời đó ai cũng phản đối và cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã dành 20-30 năm trải qua những điều đó, và giờ đây khi AI xuất hiện, tôi nghĩ hãy để việc đó cho những người trẻ”.

Quang cảnh Hội thảo Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam

Tuy nhiên, vị lãnh đạo BUV cũng lưu ý một điều quan trọng về AI: Đừng cố giả vờ như nó không tồn tại. Trí tuệ nhân tạo thực sự tồn tại và có thể mang lại lợi ích to lớn theo nhiều cách. AI không phải điều xấu. Nó có nhiều điểm yếu nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Do đó, việc đầu tiên là phải đón nhận nó một cách thực sự, nhưng theo cách dạy sinh viên sử dụng hiệu quả một cách có trách nhiệm và có đạo đức, để đảm bảo họ sử dụng AI cho những mục đích tốt đẹp.

“AI sẽ thay thế nhiều công việc và việc người trẻ lo lắng về điều đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó sẽ không thay thế hay xóa sổ mọi việc làm, mà ngược lại, tôi tin rằng nó sẽ tạo ra một loạt công việc mới. Người trẻ rất dễ thích nghi và kiên cường, họ sẽ tìm thấy hướng đi trong kỷ nguyên công nghệ này”, ông nói thêm.

“Vai trò chính của đại học là chuẩn bị cho người trẻ hành trang cho tương lai, dù là công việc hay cuộc sống sau này. Nếu bạn chuẩn bị cho họ một tương lai không có AI, đó là điều vô nghĩa. Vì vậy, hãy đón nhận nó, nhưng theo cách nhìn nhận có tính phản biện, phân tích, trách nhiệm và đạo đức”, GS Bennett nói.

Hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" do Soha.vn và Trường Đại học Đại Nam đồng tổ chức ngày 22/5/2026. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều trường Đại học, chuyên gia uy tín, doanh nhân: 1. TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam 2. GS. TS Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng ĐH Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội 3. TS Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni 4. PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Phó chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam 5. GS. Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) 6. GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) 7. Ông Phạm Huy Phong - Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chief People Officer (CPO) Mainetti Việt Nam.



