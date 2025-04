Điều máy bay Be-200 thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh điều động một số máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp đến Iran để giúp dập tắt đám cháy tại cảng Shahid Rajaee ở Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan.

Đại sứ quán Nga tại Tehran đưa tin, lưu ý rằng các chuyên gia nước này sẽ hỗ trợ khắc phục hậu quả của thảm họa khiến 25 người thiệt mạng và 1.139 người bị thương.

Vụ việc do natri perchlorate - một thành phần của nhiên liệu tên lửa phát nổ, là sự cố tồi tệ nhất ở Iran trong nhiều năm qua, Tehran phải để 3 ngày quốc tang và ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo IRNA, vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 4 tại một nhà kho ở cảng Shahid Rajaee, nơi có 80% lượng container lưu thông của Iran đi qua. Người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani đưa tin trên trang X rằng tất cả các nạn nhân đều đã được đưa vào bệnh viện, một số tới Shiraz và Lorestan bằng máy bay cứu thương.

Máy bay Be-200 được xem là phương tiện lý tưởng để dập tắt đám cháy.

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với đám cháy, theo hãng thông tấn Tasnim, còn có nhiều vụ nổ liên tiếp do các loại hóa chất khác bắt lửa.

Ban đầu, các nhà chức trách liên kết vụ việc với vụ cháy bồn chứa nhiên liệu, nhưng cuộc điều tra đã phát hiện ra nguyên nhân khác. Người phát ngôn cơ quan khẩn cấp Hossein Zafari cho biết vụ nổ là do hóa chất dễ cháy gây ra.

Một nguồn tin có liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói với tờ New York Times rằng nguyên nhân là do phát nổ natri perchlorate, được sử dụng trong nhiên liệu tên lửa rắn.

Công ty an ninh tư nhân Ambrey xác nhận với hãng thông tấn Associated Press rằng cảng này đã tiếp nhận một lô hàng nói trên vào tháng 3 trên trên các tàu Golbon và Jairan, chuyên dùng để vận chuyển tên lửa đạn đạo của Iran, vụ cháy xảy ra do "xử lý không đúng cách" hàng hóa.

Cảng Shahid Rajaee nằm trên eo biển Hormuz, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại của Iran, chiếm 50% lượng xuất khẩu và một phần đáng kể nguồn cung cấp dầu.

Theo Reuters, vụ nổ đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng: cửa sổ bị vỡ trong bán kính vài km, nhà kho và thiết bị bị phá hủy. Hoạt động của cảng đã bị đình chỉ, đe dọa đến hậu cần ở Vịnh Ba Tư, nơi 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

Bộ Y tế Iran đã ban hành cảnh báo bán kính 20km đối với các loại khí độc bao gồm amoniac và lưu huỳnh đioxit, đồng thời kêu gọi người dân đeo khẩu trang và đóng cửa sổ.

Máy bay cứu hỏa Be-200 của Nga.