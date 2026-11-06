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Điều lạ của Google Maps trên iPhone Duo

Thế Duyệt
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Hai thiết bị cùng mở một khu vực Singapore, nhưng số nhãn địa điểm và chi tiết công trình trên bản đồ lệch nhau rõ rệt.

Techdroider vừa đăng ảnh đặt iPhone Duo cạnh Galaxy Z Fold 8, cả hai cùng mở Google Maps, và khác biệt giữa hai bản đồ thấy ngay bằng mắt thường. Khi thử lại, chúng tôi cũng nhận thấy bản Google Maps trên Android hiển thị kém chi tiết hơn bản trên iOS.

- Ảnh 1.

Google Maps hiển thị khu vực vòng quay Singapore Flyer trên iPhone Duo (trái) và Galaxy Z Fold 8 (phải)

Trong ảnh của Techdroider, hai máy cùng mở bản đồ 3D quanh vòng quay Singapore Flyer. iPhone Duo hiện nhiều tên địa điểm hơn như Cloud Forest, Flower Dome, Indian Garden hay một tour ẩm thực, kèm các pin ảnh quanh chân vòng quay. Galaxy Z Fold 8 chỉ hiện vài nhãn, và các khối công trình trông phẳng hơn. Techdroider cho rằng Google cần giải thích vì sao người dùng Android lại có trải nghiệm kém hơn ngay trên nền tảng của chính hãng.

Chênh lệch này không chỉ có trên iPhone Duo. Nhìn chung, bản trên iOS hiện nhiều nhãn địa điểm hơn và giữ được nhiều chi tiết công trình hơn bản Android ở cùng khu vực.

- Ảnh 2.

Bạn đọc có thể thử ngay với Google Maps ở địa điểm vòng quay Singapore Flyer: Bản cho iOS luôn hiển thị chi tiết hơn bản dành cho Android

Ngược lại, giao diện trên Galaxy Z Fold 8 có thêm chip "Ask Maps" và biểu tượng camera trên thanh tìm kiếm, còn iPhone Duo thì không. Màn hình iPhone Duo cũng gặp lỗi bố cục khi đồng hồ và biểu tượng Wi-Fi đè lên hàng nút gợi ý phía trên. Đây là vấn đề tối ưu ứng dụng cho màn hình tỷ lệ mới của iPhone Duo.

Google Maps vừa nhận bản cập nhật 26.44.4 để hỗ trợ đầy đủ cả hai màn hình của iPhone Duo, bỏ viền đen và đưa bố cục gần với bản trên iPad. Trước đó, khi iPhone Duo mở bán ngày 23/10, ứng dụng này mới tận dụng được phần lớn màn hình trong.

iPhone Duo hiện có giá niêm yết 64,99 triệu đồng, Galaxy Z Fold8 có giá dưới 40 triệu.

Tags

Google Maps

galaxy z

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