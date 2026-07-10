“Điều kỳ lạ” đáng kinh ngạc ẩn sau cú sút hỏng phạt đền của Mbappe và Messi

Chưa có một kỳ World Cup nào mà các cú sút 11m lại trở nên khó nhằn như tại giải đấu năm nay.

Mặc dù World Cup 2026 đã mang đến những trận đấu bóng đá hấp dẫn nhất từ trước đến nay trên sân khấu lớn nhất, nhưng có một khía cạnh của giải đấu khiến người hâm mộ phải đau đầu suy nghĩ... đó là những cú đa phạt đền 11m.

Người hâm mộ đã được chứng kiến những màn kịch tính nghẹt thở, những màn lội ngược dòng ngoạn mục và tỷ lệ ghi bàn cao nhất tại một kỳ World Cup kể từ World Cup Mexico 1970. Bàn thắng liên tục được ghi, với lối chơi tấn công chiếm vị trí trung tâm xuyên suốt giải đấu. Tuy nhiên, bất chấp chất lượng tấn công được thể hiện, dường như cứ cách một trận đấu lại có một quả phạt đền bị bỏ lỡ.

Ngay cả những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới cũng từng gặp khó khăn từ chấm 11 mét. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland và Harry Kane đều đã ghi bàn trong suốt giải đấu khi họ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày vàng, điều đang dần trở thành cuộc đua hấp dẫn nhất trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả bốn cầu thủ này đã bỏ lỡ ít nhất bốn quả phạt đền, chứng tỏ không ai tránh khỏi xu hướng này.

Giống Mbappé thì Messi cũng sút hỏng phạt đền ở World Cup 2026, thậm chí 2 lần.

Theo bình luận của hãng truyền thông Gulf News, đây là một kỳ World Cup “kỳ lạ”, “đáng kinh ngạc” nhưng cũng đáng thất vọng đối với các cầu thủ đá phạt đền.

Số liệu thống kê càng nhấn mạnh sự bất thường của giải đấu này. Tổng cộng 30% số quả phạt đền không thuộc loạt sút luân lưu đã bị sút hỏng trong suốt giải đấu, biến nó trở thành tỷ lệ sút hỏng cao thứ hai trong lịch sử World Cup kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1966. Xét đến trình độ kỹ thuật của các cầu thủ hiện đại và sự phân tích kỹ lưỡng trước mỗi quả phạt đền, những con số này thực sự “đáng kinh ngạc”.

Thậm chí, con số này còn đáng kinh ngạc hơn khi tính cả loạt sút luân lưu. Nếu tính cả những quả phạt đền được thực hiện trong loạt sút luân lưu vòng loại trực tiếp, tỷ lệ sút hỏng tổng thể lên tới 35% – tỷ lệ cao nhất được ghi nhận tại bất kỳ kỳ World Cup nào của FIFA kể từ năm 1966.

Kane cũng giống Mbappé, có thể ghi những bàn thắng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn đá hỏng phạt đền.

Có một vài lời giải thích cho “sự kỳ lạ” kể trên. Có thể nói, các thủ môn hiện nay được chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết, khi các đội bóng sử dụng các chuyên gia phân tích để xác định vị trí và xu hướng sút bóng ưa thích của họ. Đồng thời, áp lực không ngừng nghỉ của một kỳ World Cup, kết hợp với sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần của một giải đấu mở rộng, có thể đang gây ra tác động lớn hơn so với các kỳ trước.

Trong một giải đấu tràn ngập những bàn thắng ngoạn mục và những khoảnh khắc khó quên, việc ghi bàn từ chấm 11 mét lại trở nên khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Khi các vòng đấu cuối cùng vẫn chưa kết thúc, mỗi quả phạt đền được trao giờ đây đều mang thêm một lớp căng thẳng, khi người hâm mộ chờ đợi xem liệu những ngôi sao bóng đá lớn nhất có thể đảo ngược một trong những xu hướng bất ngờ nhất của giải đấu hay không.