Điều kiện cấp hộ chiếu mới nhất năm 2026, người dân chú ý

Những trường hợp được cấp hộ chiếu phổ thông

Theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, mọi công dân Việt Nam đều có thể được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông, không phân biệt độ tuổi.Tuy nhiên, việc cấp hộ chiếu sẽ không được thực hiện đối với một số trường hợp đặc biệt:

Trong đó có những người đang vi phạm hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt hành chính liên quan đến các hành vi về giấy tờ xuất nhập cảnh.

Các hành vi vi phạm có thể bao gồm việc cung cấp thông tin không đúng sự thật nhằm được cấp hoặc khôi phục giấy tờ xuất nhập cảnh; làm giả hoặc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả; mua bán, cho thuê, cầm cố hoặc tẩy xóa, sửa chữa các loại giấy tờ này.

Ngoài ra, những trường hợp lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, hoặc tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép cũng thuộc diện không được xem xét cấp hộ chiếu.

Một số người đang trong diện bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cũng không được cấp hộ chiếu, trừ khi có quyết định cho phép đặc biệt. Trong các tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyền quyết định việc hạn chế cấp hộ chiếu.

Hồ sơ và thủ tục làm hộ chiếu trong nước

Với trẻ em dưới 14 tuổi chưa có mã định danh cá nhân, hồ sơ cần có bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh. Đối với người chưa đủ năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa đủ 14 tuổi, hồ sơ còn phải bổ sung giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp.

Việc nộp hồ sơ lần đầu thường được thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp đã có căn cước công dân, người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại địa phương thuận tiện.

Một số trường hợp được giải quyết tại cơ quan cấp trung ương

Trong một số tình huống đặc biệt, công dân có thể nộp hồ sơ cấp hộ chiếu tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an.

Điều này áp dụng khi người làm hộ chiếu cần ra nước ngoài để khám chữa bệnh theo giấy giới thiệu của bệnh viện; khi có thân nhân ở nước ngoài gặp tai nạn, bệnh nặng hoặc qua đời; hoặc khi có văn bản đề nghị của cơ quan quản lý đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, trong các trường hợp khẩn cấp vì lý do nhân đạo hoặc các tình huống đặc biệt khác, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trung ương cũng có thể tiếp nhận hồ sơ theo quyết định của người đứng đầu đơn vị.

Thời gian giải quyết và cách nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Đối với hộ chiếu gắn chip điện tử cấp lần đầu, người làm thủ tục sẽ được chụp ảnh và thu thập vân tay.

Người làm hộ chiếu có thể đến trực tiếp cơ quan cấp để nhận kết quả hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ chuyển phát nếu muốn nhận tại địa điểm khác.

Hiện nay, ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện.