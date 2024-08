Điều khiến xe hao xăng bất thường: 'Chân to'

Sau một khoảng thời gian sử dụng, nhiều bộ phận trên xe sẽ bị hao mòn mà khiến công suất động cơ hao hụt so với lúc còn mới. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề xảy ra còn khiến cho mức tiêu hao nhiên liệu của xe luôn ở mức cao bất thường.

Ngoài những vấn đề cần phải bảo dưỡng lớn, có một số hạng mục cơ bản mà chủ xe hoàn toàn có thể kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thậm chí thay mới để đưa xe về trạng thái tốt hơn thay vì đưa xe đến... Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) - nơi nổi tiếng rã xác các loại xe.

Dưới đây là 5 vấn đề thường gặp mà chủ xe có thể tham khảo để cải thiện khả năng sử dụng nhiên liệu của xe:

1. Kim phun nhiên liệu bị bẩn

Vấn đề đầu tiên nên kiểm tra là hệ thống bơm nhiên liệu, nhất là kim phun, bởi nếu kim bị bẩn hoặc nghẽn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng vận hành của xe.

Bơm nhiên liệu được xem là một trong những sáng kiến quan trọng nhất ngành công nghiệp xe thời hiện đại, bởi nó giúp ta loại bỏ được bộ phận chế hòa khí ngày trước.

Bơm nhiên liệu có tác dụng kiểm soát lượng xăng được đưa vào buồng đốt. ECU của xe sẽ tính toán lượng nhiên liệu cần thiết dựa trên các điều kiện và yêu cầu của động cơ theo từng thời điểm; nhiên liệu sẽ được đưa vào qua kim phun



Qua thời gian, cặn hoặc muội than có thể bám ở kim phun khiến lượng xăng được đưa vào không chính xác và gây ra những hành vi bất thường. Khi kim phun bị bẩn hoặc nghẽn, một số vấn đề có thể xảy ra như: Hao xăng, động cơ nổ không đều, vòng tua cao, hay chết máy, hao hụt hiệu suất.

Nếu rơi vào trường hợp này, chủ xe có thể mua dung dịch vệ sinh kim phun ở các gara chuyên biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chủ xe nên tìm kiếm các trạm xăng dầu uy tín, bán xăng dầu đạt chất lượng cao để ngăn chặn vấn đề này triệt để hơn.

2. Kẹt phanh

Vấn đề tiếp theo cũng ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu là phanh xe.

Ngày nay, hầu hết xe đời mới đều sử dụng phanh đĩa. Cụm phanh này gồm các bộ phận như piston, đĩa phanh, má phanh, heo phanh, dầu phanh. Khi người lái đạp phanh, má phanh sẽ bị ép vào đĩa phanh; ma sát giữa má phanh và đĩa phanh sẽ ghìm tốc độ xe lại.

Trong điều kiện hoạt động tiêu chuẩn, má phanh và đĩa phanh chỉ gặp nhau khi người lái bắt đầu đạp chân phanh; nếu người lái không đạp phanh mà má và đĩa phanh đã ép vào thì sẽ khiến hiệu suất xe giảm, tăng tiêu hao nhiên liệu.



Ngoài ra, một số vấn đề khác mà người lái có thể gặp phải là chóng mòn má phanh, liệng lái (trong trường hợp má phanh của một bánh hoặc một bên bị kẹt), xuất hiện mùi khét.

3. Lốp non hơi

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hành trình chạy xe nói chung. Lốp xe ngày nay được chế tạo theo nhiều tiêu chuẩn để phục vụ nhiều mục đích vận hành khác nhau, từ chạy thể thao đến vượt địa hình.

Lốp xe được chế tạo ra để giúp chiếc xe bám vào mặt đường, và để làm được vậy thì lốp cần ở trong tình trạng tốt, ít nhất là được bơm đủ hơi. Cần đủ hơi là vì mỗi xe sẽ có thông số lốp nhất định giúp xe vận hành tốt nhất; nếu áp suất khí trong lốp cao quá thì có nguy cơ vỡ lốp, thấp quá thì ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu.

Lốp non hơi sẽ làm tăng ma sát lăn, tức là xe sẽ cần nhiều lực hơn để di chuyển. Tuy nhiên, để nhận biết được lốp có đủ áp suất hay không thì người lái cần có kinh nghiệm; nhiều lái xe thường quên kiểm tra lốp xe, khiến lốp xe vận hành ở trạng thái không tối ưu.

Do vậy, thường xuyên thăm lốp cũng là một cách thức giúp tối ưu lượng nhiên liệu sử dụng.

4. Dùng sai loại dầu nhớt

Dầu nhớt đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì khả năng hoạt động của động cơ. Dầu nhớt ngoài giúp bôi trơn thì còn giúp giải nhiệt. Việc sử dụng dầu không đúng loại cũng là nguyên nhân khiến xe hao nhiên liệu hơn.

Thông thường, khi mang xe đi thay dầu, kỹ thuật viên tại gara thường biết chắc xe của bạn cần dùng loại dầu gì, nhưng sai sót vẫn có khả năng xảy ra. Khi sử dụng không đúng loại dầu, xe sẽ xảy ra một số hiện tượng như khó đề nổ khi gặp thời tiết lạnh hơn, mùi dầu cháy, hao nhiên liệu.



Trong đó, hao nhiên liệu là điều thường được nhận thấy sớm nhất, đặc biệt khi loại dầu nhớt được sử dụng có độ đặc cao hơn thông thường, bởi loại dầu này khiến các chi tiết cơ khí không có độ trơn cần thiết, dẫn đến tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

5. "Chân to"

Bàn chân to hay bắp chân to thực ra... không ảnh hưởng gì đến mức tiêu hao nhiên liệu, nhưng một bàn chân thường xuyên đạp lún ga thì có ảnh hưởng! Phong cách lái bạo lực, thốc ga, hay thường được gọi vui là "chân to", là một trong những yếu tố hàng đầu đẩy mức tiêu hao nhiên liệu trung bình lên cao.



Lái ở tốc độ cao hay thốc xe đi với gia tốc lớn mang lại cho người lái niềm vui, nhưng đánh đổi lại thì sẽ cần chấp nhận chi phí xăng dầu đội lên. Khi đạp ga sâu, người lái đang yêu cầu chiếc xe phải vận hành ở mức cao. Chiếc xe sẽ gia tăng sử dụng nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu của người lái.

Tham khảo: Carbuzz