Điều khiến Mỹ thật sự lo sợ trong cuộc xung đột với Iran

Xuân Mai |

Khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump từng cam kết Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 8.

Dù Mỹ và Iran đang đàm phán nhưng tổng thống Mỹ khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran để chấm dứt chiến sự.

Các quan chức nói với trang Axios họ lo ngại Mỹ có thể bị sa lầy vào "một cuộc xung đột đóng băng", không có giao tranh nhưng cũng chẳng có thỏa thuận nào.

Ông Donald Trump tại một cuộc họp ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Khi chiến sự nổ ra, ông Donald Trump cam kết Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Nhưng với việc Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này ở mức lớn nhất kể từ cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, giới chuyên gia cảnh báo sẽ khó có một giải pháp nhanh chóng nào.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth đã đưa ra mốc thời gian ban đầu là "4 đến 5 tuần" khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28-2.

Ông Donald Trump sau đó nói chiến dịch có thể kéo dài hơn thế nhiều. Tuy nhiên, ông Hegseth trấn an dư luận cuộc xung đột "không giống cuộc chiến ở Iraq".

Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ chỉ còn 6 tháng nữa diễn ra, cuộc xung đột đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân Mỹ.

Một nguồn thạo tin cho hay việc cuộc xung đột đóng băng là điều tồi tệ nhất đối với ông Donald Trump về mặt chính trị và kinh tế.

Kịch bản đó đồng nghĩa lực lượng Mỹ sẽ ở lại Trung Đông nhiều tháng, eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và lệnh phong tỏa của Mỹ được duy trì cho đến khi có bên nhượng bộ trước.

Trích lời 5 cố vấn thân cận của tổng thống Mỹ, trang Axios cho biết ông Donald Trump đang do dự giữa hai lựa chọn là tiến hành không kích mới nhắm vào Iran hoặc chờ xem các lệnh trừng phạt tài chính sẽ phát huy tác dụng ra sao, với kỳ vọng điều này sẽ tạo áp lực buộc Tehran phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia hôm 27-4 để xem xét đề xuất chấm dứt chiến tranh mới từ phía Iran. Đề xuất này được cho là bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz nhưng sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, yêu cầu chính của ông Donald Trump, theo đó Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn không thay đổi.

