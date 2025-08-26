Điều ít biết về nữ NSND mang hàm Đại tá làm Tổng đạo diễn khối nghi trượng A80

Tại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 , NSND Nguyễn Thị Thu Hà được giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Những ngày qua, NSND Thu Hà cùng các học viên, sinh viên và chiến sĩ liên tục tập luyện với cường độ tập luyện cao, bất kể thời tiết nắng mưa.

"Trong suy nghĩ của những người trẻ ấy, lòng yêu nước không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời. Đó là khi họ tự hào đứng thẳng người, nghiêm trang bước dưới lá cờ Tổ quốc, lắng nghe từng hiệu lệnh và bước đi thật đều, thật đẹp cùng đội hình.

Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt mà bước chân chúng ta không đều, động tác chúng ta không đẹp. Chúng ta hãy cùng cố gắng tất cả cho ngày trọng đại của đất nước", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Thu Hà được giao nhiệm vụ Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng tại Đại lễ A80.

NSND Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1972 tại Hà Nội. Năm 1987, chị được tuyển thẳng vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV (nay là Đoàn Văn công Quân khu IV).

Năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi. Một năm sau đó, chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chị được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho cụm 4 tác phẩm xuất sắc vào năm 50 tuổi.

NSND Thu Hà có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Suốt chặng đường cống hiến cho nghệ thuật, NSND Thu Hà đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. NSND Thu Hà được đồng nghiệp gọi là "nữ tướng sân cỏ" bởi từng đảm nhận nhiều chương trình lễ hội quy mô lớn ở nhiều địa phương trong cả nước.

Nữ nghệ sĩ đã tham gia nhiều chương trình lớn ở vai trò đạo diễn hoặc tổng đạo diễn như Seagame và Paragame 22; Năm du lịch Nghệ An, Thái Nguyên, Thái Bình; Festival Hoa Đà Lạt ; Festival Biển Vũng Tàu; Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô...

Thời gian qua, NSND Thu Hà được biết đến rộng rãi với hình ảnh "Em bé Tượng đài" tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024; màn xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ngoại hình trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 53.

NSND Thu Hà là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trên cương vị quản lý, nữ nghệ sĩ tích cực phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật biểu diễn, cùng tập thể cán bộ, diễn viên, học viên tham gia dàn dựng, biểu diễn nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, rạng rỡ. Về đời tư, NSND Thu Hà là người rất kín tiếng khi chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì trước truyền thông. Trong những bài trả lời phỏng vấn của báo giới hay truyền hình, chị chỉ chia sẻ về chuyên môn và những cống hiến cũng như tâm huyết của mình đối với nghệ thuật múa nước nhà.

Đọc thê