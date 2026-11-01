Điều ít biết về nữ MC VTV dẫn điểm cầu chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' 2026

BTV Thái Trang lần đầu dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, đồng thời là nữ MC duy nhất trong đội hình 4 người dẫn tại các điểm cầu.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra sáng 1/11, BTV Thái Trang dẫn dắt điểm cầu Khánh Hòa, cổ vũ cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải).

Cô là nữ MC duy nhất trong đội hình 4 người dẫn tại các điểm cầu địa phương năm nay. Đây cũng là lần đầu Thái Trang đảm nhận vai trò này trong trận chung kết của sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trên truyền hình.

BTV Thái Trang dẫn dắt điểm cầu Khánh Hòa tại chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” 2026.

Sự xuất hiện của nữ BTV nhận được sự quan tâm bởi cô vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua nhiều chương trình như Bản tin thế hệ số, Cất cánh, Chuyển động 24h và gần đây là Sao 24h, Sao Check.

BTV Thái Trang sinh năm 1993. Cơ duyên đưa Thái Trang đến với nghề dẫn chương trình bắt đầu khá tình cờ khi cô còn là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thời điểm đó, Trang tham gia Hội Sinh viên và được giao thử sức ở một số chương trình. Từ những lần đứng trước khán giả, cô dần nhận ra bản thân có khả năng dẫn dắt và không quá lúng túng khi cầm micro.

Năm 2014, khi đang theo học chuyên ngành tiếng Anh phiên dịch, Thái Trang bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Cầu vồng của VTV. Quyết định này được đưa ra khi thời hạn đăng ký chỉ còn 1 ngày.

Trước đó, cô đã theo dõi chương trình qua nhiều mùa nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thí sinh. Việc nhìn thấy tấm áp phích giới thiệu cuộc thi trên bản tin của trường khiến cô nảy ra ý định thử sức.

Kết quả, Thái Trang tiến vào chung kết toàn quốc và giành ngôi vị Á quân. Thành tích này trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra con đường làm truyền hình chuyên nghiệp cho cô.

BTV Thái Trang từng giành ngôi vị Á quân cuộc thi Cầu vồng của VTV.

Sau cuộc thi, Thái Trang làm việc tại VTV đến nay, được biết đến qua những chương trình như Bản tin thế hệ số, Cất cánh... Cô gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài cá tính và phong cách dẫn duyên dáng, thông minh.

Trong những năm tiếp theo, cô có cơ hội thử sức ở nhiều thể loại chương trình, từ giải trí, truyền cảm hứng đến các nội dung thời sự, chính luận.

Thời gian gắn bó với Chuyển động 24h giúp nữ BTV có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng tiêu điểm, thực hiện phóng sự về các vấn đề nóng và gây tranh luận trong xã hội.

Theo chia sẻ của Thái Trang, quá trình này rèn cho cô tư duy phản biện, sự cẩn trọng khi sử dụng câu chữ và thói quen nghiên cứu kỹ thông tin trước khi lên sóng.

Sau đó, cô chuyển sang dẫn một số chương trình giải trí như Sao 24h và Sao Check. Đây cũng là thử thách mới bởi người dẫn không chỉ cần tạo không khí thoải mái mà còn phải tìm được những góc khai thác khác biệt trong câu chuyện của khách mời.

BTV Thái Trang là gương mặt quen thuộc của VTV, từng dẫn dắt nhiều chương trình như “Chuyển động 24h”, “Cất cánh”, “Bản tin thế hệ số”.

Với Sao Check, Thái Trang cho biết cô ưu tiên sự tò mò chân thành và khả năng lắng nghe. Thay vì cố gắng đặt những câu hỏi gây chú ý, cô muốn tìm hiểu những khía cạnh chưa được nhắc đến trong câu chuyện của nhân vật.

Nữ BTV cũng cho rằng người dẫn cần tạo được sự tin cậy để khách mời cảm thấy thoải mái khi chia sẻ. Nếu nhận thấy nhân vật không muốn trả lời, cô sẵn sàng dừng câu hỏi thay vì cố khai thác bằng được.

Bên cạnh công việc truyền hình, cuộc sống riêng của Thái Trang cũng nhận được sự quan tâm. Ở tuổi 33, nữ BTV đã có hai con trai. Dù công việc truyền hình có lịch trình dày đặc, Thái Trang cho biết cô nhận được sự hỗ trợ từ gia đình nội ngoại trong việc chăm sóc các con. Nhờ đó, nữ BTV có thể tiếp tục theo đuổi công việc mà vẫn dành thời gian cho gia đình.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thái Trang từng chia sẻ chồng là người đồng hành, giúp mình bình tĩnh trước những áp lực nghề nghiệp. Có những thời điểm công việc quá căng thẳng khiến cô nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng sự tỉnh táo và cách nhìn nhận vấn đề của chồng giúp cô vượt qua.

Nữ MC cho biết cô chủ động giữ ranh giới giữa công việc và đời tư. Trên mạng xã hội, cô hạn chế đăng tải hình ảnh chồng, con cũng như những hoạt động riêng của gia đình. Cô không muốn lấy cuộc sống gia đình làm chủ đề khiến công chúng tò mò hay tranh luận.

Sau 12 năm làm truyền hình, nữ BTV muốn thử sức ở lĩnh vực talkshow, phỏng vấn và bình luận các vấn đề văn hóa.

Ngoài ra, nữ MC cũng duy trì thói quen tập luyện với pilates, tập sức mạnh và nhảy dây. Cô dành thời gian đọc sách, xem phim bằng ngoại ngữ, nghe nhạc và chăm sóc bản thân sau những ngày làm việc.

Ở tuổi 33, bên cạnh việc duy trì hình ảnh chỉn chu trước ống kính, Thái Trang cho biết cô quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nữ BTV không đặt mục tiêu phải giải quyết mọi việc cùng lúc mà lựa chọn xử lý từng vấn đề, chủ động trao đổi khi gặp khó khăn.