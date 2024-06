Điều ít biết về chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin

Khi Tổng thống Vladimir Putin công du nước ngoài, ông thường bay trên chiếc máy bay phản lực dòng Ilyushin Il-96 do Liên Xô thiết kế. Với chuyến đi mới nhất của ông Putin diễn ra ngay sau khi hai nhà lãnh đạo thế giới khác thiệt mạng do tai nạn máy bay là Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima của Malawi, nhiều bên đã tỏ ra quan ngại về việc Moscow vẫn sử dụng dòng máy bay 35 tuổi để chở Tổng thống Nga. Tuy nhiên, một người phát ngôn Điện Kremlin đã lên tiếng trấn an các lo ngại này. Vị này khẳng định dòng máy bay do Nga sản xuất có độ an toàn, tin cậy rất cao.

Điện Kremlin khẳng định dòng máy bay Il-96 do Nga sản xuất có độ an toàn, tin cậy rất cao (Ảnh: Dmitry Terekhov)

Mặc dù các hãng hàng không Nga đã từ bỏ các mẫu Ilyushin để chuyển sang các mẫu mới hơn của phương Tây, như Aeroflot và Rossiya hiện không liệt kê bất kỳ máy bay Ilyushin nào trong đội bay chở khách thương mại của họ, nhưng ông Putin có vẻ vẫn trung thành với dòng máy bay thương hiệu của thời Liên Xô.

Về thông số kỹ thuật, Il-96-300PU sở hữu 4 động cơ, có chiều dài thân là 55,35m và sải cánh rộng 60,12m. Kích thước này tương đương với chuyên cơ Air Force 1 nổi tiếng chở các đời Tổng thống Mỹ. Biến thể của dòng Boeing 747-200 này có chiều dài thân 70,66m và chiều rộng sải cánh 59,64m.

Kể từ khi vận hành năm 1988, dòng Il-96 chỉ gặp hai sự cố trên không và một vụ cháy dưới mặt đất, không gây thiệt hại về người. Tỷ lệ an toàn của mẫu Il-96-300PU còn được tăng cao nhờ quy trình bảo dưỡng và kiểm tra đặc biệt của phi đội SLO-R.

Chuyên cơ Il-96-300PU sở hữu nội thất tiện nghi (Ảnh: East2west News)

Chuyên cơ Il-96-300PU sở hữu nội thất tiện nghi và hệ thống điện tử hiện đại, đóng vai trò như trung tâm chỉ huy trên không của Tổng thống Nga khi công du. Tổng thể nội thất của chuyên cơ chỉ sử dụng ba màu trắng, đỏ, xanh của cờ Nga, cùng với điểm nhấn là nội thất da, vách phủ gỗ óc chó và các chi tiết vàng kim.

Chuyên cơ này sở hữu đầy đủ các cơ sở cần thiết để Tổng thống Nga sinh hoạt và làm việc như phòng làm việc riêng, phòng hội họp, phòng thư giãn, phòng nghỉ của khách, phòng gym, quầy bar, phòng ăn, bệnh xá... Chính vì vậy, Il-96-300PU còn được mệnh danh là "Điện Kremlin trên không".

Il-96-300PU còn được mệnh danh là "Điện Kremlin trên không" (Ảnh: Sputnik)

Để bảo vệ an toàn cho Tổng thống Nga, Il-96-300PU được trang bị hệ thống an ninh tối tân như lớp phủ tránh gây nhiễu radar, hệ thống phòng không chống máy bay... Tuy nhiên, hầu hết những trang bị được gắn trên dòng chuyên cơ này được giữ bí mật.

Truyền thông nhà nước Nga từng đưa tin có 2.500 người làm việc trong phi đội bay đặc biệt Rossiya chịu trách nhiệm vận hành các máy bay của Điện Kremlin (Ảnh: Escape)

Người ta biết rất ít về phi đội bay đặc biệt Rossiya, còn được gọi là phân đội hàng không riêng biệt thứ 235, chịu trách nhiệm vận hành các máy bay của Điện Kremlin, bao gồm máy bay Il-96, máy bay Tu-214 và trực thăng Mi-38. Truyền thông nhà nước Nga từng đưa tin có 2.500 người làm việc trong đơn vị này. Mặc dù việc sử dụng một chiếc máy bay lỗi thời có thể khiến người ngoài bối rối nhưng ông Putin có thể đang sử dụng chiếc máy bay do Liên Xô thiết kế để gửi thông điệp về khả năng phục hồi và sức mạnh của Nga.