HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miu Lê hối tiếc!

Thanh Hương
|

Miu Lê từng hiếm hoi chia sẻ thẳng thắn về chuyện học tập của bản thân.

Miu Lê sinh năm 1991, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cô được biết đến qua nhiều bản hit như Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Vì mẹ anh bắt chia tay,... Trên màn ảnh, cô từng gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Cô gái đến từ hôm qua, Bạn gái tôi là sếp, Em là bà nội của anh,...

Hối tiếc vì chưa tốt nghiệp đại học

Dù có sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng Miu Lê từng thừa nhận, bản thân có điều hối tiếc. Đó là về chuyện học tập của cô, điều mà người đẹp 9x hiếm khi chia sẻ với công chúng. Theo đó, vào năm 2024, khi đọc được bình luận của một bạn khán giả trên livestream với nội dung: "Miu có học Đại học không?", Miu Lê thú nhận với người hâm mộ rằng mình chỉ học đến năm 2 và sau đó bảo lưu để tập trung hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, Miu Lê cho biết lúc đầu nữ ca sĩ dự định sẽ bảo lưu việc học một thời gian để làm nghề, sau đó sẽ tiếp tục đi học trở lại. Tuy nhiên, Miu Lê nhận ra việc trở lại với chuyện học hoàn toàn không dễ dàng như cô vẫn nghĩ: "Bảo lưu rồi bị cuốn vào công việc, nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn".

Miu Lê

Bên cạnh chia sẻ về câu chuyện của mình, Miu Lê cũng khuyến khích các bạn trẻ cố gắng hoàn thành việc học đến nơi đến chốn: "Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay.

Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

Tổng hợp

Mở loa to hát karaoke bị công an nhắc nhở liền đem dao sang chém hàng xóm: Chân dung đối tượng
Tags

Miu Lê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại