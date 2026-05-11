Miu Lê hối tiếc!

Miu Lê sinh năm 1991, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cô được biết đến qua nhiều bản hit như Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Vì mẹ anh bắt chia tay,... Trên màn ảnh, cô từng gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như Cô gái đến từ hôm qua, Bạn gái tôi là sếp, Em là bà nội của anh,...

Hối tiếc vì chưa tốt nghiệp đại học

Dù có sự nghiệp nghệ thuật thành công nhưng Miu Lê từng thừa nhận, bản thân có điều hối tiếc. Đó là về chuyện học tập của cô, điều mà người đẹp 9x hiếm khi chia sẻ với công chúng. Theo đó, vào năm 2024, khi đọc được bình luận của một bạn khán giả trên livestream với nội dung: "Miu có học Đại học không?", Miu Lê thú nhận với người hâm mộ rằng mình chỉ học đến năm 2 và sau đó bảo lưu để tập trung hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, Miu Lê cho biết lúc đầu nữ ca sĩ dự định sẽ bảo lưu việc học một thời gian để làm nghề, sau đó sẽ tiếp tục đi học trở lại. Tuy nhiên, Miu Lê nhận ra việc trở lại với chuyện học hoàn toàn không dễ dàng như cô vẫn nghĩ: "Bảo lưu rồi bị cuốn vào công việc, nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn".

Bên cạnh chia sẻ về câu chuyện của mình, Miu Lê cũng khuyến khích các bạn trẻ cố gắng hoàn thành việc học đến nơi đến chốn: "Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay.

Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

