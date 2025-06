Theo kế hoạch, trong tháng 6 này, Quốc hội sẽ thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Dự kiến sau sáp nhập, hợp nhất, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; giảm 31 tỉnh, thành so với hiện nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Quyết làm Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ảnh: MĐ

Trong số các tỉnh, thành thực hiện sắp xếp có 2 tỉnh biên giới miền Nam gồm Tây Ninh và Long An sẽ sáp nhập thành tỉnh mới lấy tên Tây Ninh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Tân An, tỉnh Long An hiện nay.

Tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên 8.536,44km2, quy mô dân số hơn 3,2 triệu người. Dự kiến có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 82 xã. Trong đó có 19 xã biên giới giáp Campuchia.

Hiện 2 tỉnh đã lên phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự khi sáp nhập. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, thẩm định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ định nhân sự bí thư tỉnh ủy; còn nhân sự chủ tịch tỉnh sẽ do Thủ tướng chỉ định.

Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Quyết , sinh năm 1972, quê quán xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, cử nhân Luật.

Hồi tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Quyết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Long An, ông Quyết đã từng đảm nhiệm các vị trí công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương , chức vụ cao nhất là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Long An hứa sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, khơi thông mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ vì mục tiêu đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân tỉnh nhà, tất cả vì một Long An “trung dũng, kiên cường”, quyết tâm lập nên những kỳ tích mới để đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

“Kể từ giờ phút này, trái tim tôi xin được hòa chung nhịp đập với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Tâm trí tôi tập trung cao độ nhất cho nhiệm vụ cùng với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm xây dựng tỉnh Long An phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, ấm no, hạnh phúc; tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Quyết

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ Kinh tế.

Ông Út trưởng thành từ cán bộ cơ sở và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương như: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho đến nay.

Ông Nguyễn Văn Út được đánh giá giản dị, gần gũi với dân. Ông có những chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu các ngành, các cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nghiên cứu phát huy tối đa các chính sách hỗ trợ có lợi cho người dân để thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng hiện kiêm giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông sinh năm 1974, quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế.

Bí thư tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: BTNO

Ông Hùng trưởng thành từ cán bộ cơ sở nên có bề dày kinh nghiệm khi kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương như: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 18/3 vừa qua, ông được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa 11 bầu đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đến ngày 23/3, Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả tỉnh Tây Ninh đã đạt được; không ngừng nỗ lực hết mình để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực; chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong sạch, vững mạnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh sinh ngày 12/12/1972, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Ông Thanh cũng trưởng thành từ cơ sở và từng giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 28/5/2024.

Ngày 7/3 vừa qua, Thủ tướng ký ban hành quyết định về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.