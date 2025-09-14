Điều gì xảy ra nếu Steve Jobs về Samsung năm 2000?

Năm 2000, Apple đang loay hoay tìm lại hào quang, còn Samsung vẫn được biết đến là một tập đoàn công nghiệp Hàn Quốc mạnh về sản xuất tivi, bán dẫn và điện thoại phổ thông. Trong thực tế, Steve Jobs quay trở lại Apple vào năm 1997 và từ đó khởi xướng loạt sản phẩm làm thay đổi thế giới công nghệ: iPod, iPhone, iPad, MacBook Air. Nhưng nếu vào thời điểm ấy, Jobs chọn đầu quân cho Samsung thay vì quay về Apple, toàn bộ cục diện ngành công nghệ có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Apple có thể không bao giờ ra iPhone

Vào đầu những năm 2000, Apple vẫn còn chật vật với những sản phẩm chưa thực sự tạo dấu ấn. Sự trở lại của Steve Jobs là yếu tố quyết định giúp Apple định hình lại triết lý thiết kế, tư duy sản phẩm và phong cách truyền thông. Nếu thiếu vắng ông, công ty có thể không đủ sức cho ra đời iPod vào năm 2001 và chắc chắn khó có thể đặt nền móng cho chiếc iPhone đầu tiên.

Apple trong kịch bản này có thể vẫn tồn tại như một công ty máy tính hạng trung, hoặc tệ hơn là bị mua lại bởi một tập đoàn lớn hơn. Thế giới có thể không bao giờ biết đến khái niệm "ứng dụng di động" như hiện nay, vốn bắt đầu từ App Store trên iPhone.

Samsung sẽ định nghĩa lại khái niệm smartphone

Steve Jobs luôn theo đuổi triết lý "tối giản và trực quan", ông tin rằng công nghệ cần phục vụ con người chứ không phải khiến người dùng phải học cách sử dụng nó. Với tầm nhìn như vậy, nếu Jobs về Samsung, ông sẽ cố gắng tái cấu trúc toàn bộ tư duy thiết kế của hãng: loại bỏ phức tạp, thống nhất phần cứng với phần mềm, tập trung vào trải nghiệm người dùng hơn là cấu hình.

Samsung sẽ không chờ đến năm 2010 để tung ra Galaxy S. Một mẫu "Samsung Phone" với thiết kế cảm ứng toàn màn hình, thao tác chạm mượt mà và kho ứng dụng riêng có thể đã ra đời từ giữa những năm 2000, vượt mặt cả iPhone trong dòng thời gian thực tế.

Google và Android không còn lý do để tồn tại

Trong thế giới thực, Google mua lại Android vào năm 2005 như một động thái phòng thủ trước nguy cơ iPhone làm lu mờ hệ sinh thái của mình. Nhưng nếu chiếc điện thoại thay đổi thế giới lại đến từ Samsung - nơi Jobs đã xây dựng một hệ sinh thái phần mềm khép kín - thì Google có thể sẽ chọn hợp tác sâu với Samsung thay vì phát triển nền tảng riêng.

Khi đó, Android khó có thể bùng nổ như hiện nay. Thị trường smartphone sẽ ít phân mảnh hơn, ít mẫu máy hơn nhưng mang tính biểu tượng cao hơn, giống như cách Apple vận hành iOS.

Samsung có thể vượt lên cả Apple lẫn Nokia

Dưới bàn tay Jobs, Samsung có thể kết thúc kỷ nguyên thống trị của Nokia sớm hơn ít nhất 5 năm. Sự kết hợp giữa sức mạnh sản xuất của Samsung và khả năng "kể chuyện bằng sản phẩm" của Jobs có thể giúp hãng định nghĩa lại toàn bộ ngành điện thoại di động.

Thương hiệu Samsung sẽ được định vị không chỉ là nhà sản xuất phần cứng mạnh, mà còn là công ty dẫn đầu xu hướng sáng tạo, giống như cách Apple làm được sau năm 2007.

Văn hoá Samsung sẽ biến đổi ra sao?

Điểm thú vị nhất trong giả định này là sự va chạm văn hoá. Jobs nổi tiếng là người có cá tính mạnh, khó thỏa hiệp và sẵn sàng "tái định nghĩa" lại mọi thứ nếu thấy cần thiết. Ngược lại, Samsung là tập đoàn chaebol mang cấu trúc phân tầng, tuân thủ văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc khắt khe.

Nếu ban lãnh đạo Samsung chấp nhận cách làm việc kiểu Jobs, công ty có thể sẽ xây dựng được hình ảnh thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu từ rất sớm. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi một cuộc "cách mạng văn hoá" nội bộ, điều chưa từng có tiền lệ trong các tập đoàn châu Á vào thời điểm đó.

Lịch sử công nghệ sẽ thay đổi hoàn toàn

Nếu Jobs gia nhập Samsung vào năm 2000, Apple có thể đã biến mất, hoặc chỉ là một cái tên bên lề lịch sử. Thay vào đó, Samsung có thể là hãng đầu tiên tạo ra smartphone cảm ứng như iPhone, là người đi đầu trong phát triển chợ ứng dụng, nền tảng phần mềm riêng, và triết lý thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Nokia sẽ tụt dốc nhanh hơn. Microsoft không còn đối thủ mang tên Apple để cạnh tranh trong hệ sinh thái PC. Và thay vì cuộc chiến "Apple vs Samsung", người dùng toàn cầu có thể chỉ biết đến một cái tên duy nhất: Samsung.

Kịch bản giả tưởng, nhưng đặt ra câu hỏi thực tế

Giả định Steve Jobs về Samsung rõ ràng không bao giờ xảy ra, nhưng nó khiến người ta suy nghĩ về vai trò của cá nhân kiệt xuất trong việc định hình số phận của một tập đoàn. Nếu một người có tầm nhìn như Jobs xuất hiện trong bất kỳ tổ chức nào - từ Apple đến Samsung - thì lịch sử công nghệ đều có thể được viết lại từ đầu.

Trong một thế giới khác, có thể bạn đang cầm trong tay chiếc "Samsung iPhone".