Điều gì xảy ra khi Ukraine nhận được quy chế phòng thủ tập thể của châu Âu?

Thông tin này được các nguồn tin của tạp chí The Economist cho biết, tuy vậy một số quốc gia EU phản đối việc đẩy nhanh quá trình gia nhập đầy đủ Liên minh của Ukraine.

Nhưng họ cũng đạt được sự đồng thuận về các hình thức tham gia liên quan khả thi - đặc biệt là tư cách quan sát viên trong các thể chế EU và trong Hội đồng EU mà không có quyền bỏ phiếu.

Ngoài ra, các quốc gia châu Âu sẵn sàng mở rộng cho Ukraine điều khoản phòng thủ chung - Điều 42.7 của Hiệp ước EU, thực chất là điều khoản tương đương của châu Âu với Điều 5 Hiến chương NATO.

Điều này đã được một trong những người đối thoại của ấn phẩm xác nhận. Theo đó trong hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Síp, các quan chức EU đã chỉ thị nghiên cứu vấn đề này.

Các nhà báo lưu ý sáng kiến trên được ủng hộ bởi các quốc gia đánh giá nghiêm túc nguy cơ Nga có thể gây hấn với châu Âu.

Trong trường hợp này, họ sẽ có thể dựa vào tiềm lực của Ukraine - đặc biệt là quân đội hàng trăm nghìn binh sĩ và các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Điều 42.7 mới chỉ được kích hoạt một lần nhằm hỗ trợ Pháp.

Cần nói thêm, Điều 42.7 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu là một cam kết chính trị về tinh thần đoàn kết, không kèm theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Trong khi đó NATO có cấu trúc quân sự và kế hoạch quốc phòng tích hợp hơn.

Trường hợp kích hoạt duy nhất được biết đến là ở Pháp năm 2015, sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Vào thời điểm đó, nhiều quốc gia EU khác đã hỗ trợ, bao gồm cả trong các nhiệm vụ và chiến dịch quân sự.

Nếu những đảm bảo tương tự được mở rộng cho Ukraine, điều đó nghĩa là các nước EU có nghĩa vụ pháp lý phải đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào được phát động chống lại nước này - ngay cả khi Ukraine không phải là thành viên đầy đủ của EU.

Trong lúc này giới phân tích đang suy đoán về phản ứng của Nga và liệu Nga có "giật mình" khi Ukraine nhận được quy chế phòng thủ tập thể của châu Âu hay không là điều thu hút sự quan tâm.

Nhưng phần lớn ý kiến đều cho rằng điều khoản này có tính tượng trưng hơn là thực tế. Vì vậy, kể cả khi Ukraine nhận được thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chiến sự hiện nay.