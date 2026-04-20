Điều gì sẽ xảy ra với tàu hàng Iran bị Mỹ thu giữ?

Minh Hạnh |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “chuẩn bị đáp trả lực lượng Mỹ một cách quyết liệt” sau “hành động gây hấn trắng trợn” của nước này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Tuy nhiên, lực lượng Iran đang “gặp phải một số hạn chế” do sự hiện diện của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, một khi sự an toàn của thủy thủ đoàn Iran trên con tàu được đảm bảo, lực lượng vũ trang Iran sẽ có hành động cần thiết chống lại quân đội Mỹ”, IRGC tuyên bố.

Trước đó, lực lượng hải quân Mỹ đã nổ súng và thu giữ một tàu chở hàng của Iran đang cố gắng vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ trên eo biển Hormuz hôm 19/4. Động thái này khiến Tehran quyết định rút lui khỏi vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai dự kiến diễn ra trong tuần này, và làm leo thang căng thẳng giữa các bên tham chiến.

Các chuyên gia hải quân cho biết, sau khi bị thu giữ, tàu Touska sẽ được đưa đến một khu neo đậu hoặc cảng để kiểm tra.

Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất và hàng hóa trên tàu được xác định, số hàng này cuối cùng có thể trở thành tài sản của chính phủ Mỹ như một “chiến lợi phẩm”.

“Theo luật chiến tranh trên biển, họ có thể thu giữ tàu trong trường hợp con tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa”, Jennifer Parker - một nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Úc - nói với CNN .

Hình ảnh lực lượng Mỹ đổ bộ tàu Touska. (Nguồn: CENTCOM)

Theo dữ liệu của MarineTraffic , tàu Touska đã liên tục đi lại giữa thành phố Chu Hải của Trung Quốc và nhiều cảng khác nhau của Iran trong những năm gần đây, và đã bị trừng phạt từ năm 2018.

MarineTraffic cho biết tàu Touska đang “chở hàng”, nhưng không nêu rõ chính xác hàng hóa là gì.

Nếu Washington “quyết định giữ con tàu lâu dài, sẽ cần phải tổ chức một phiên tòa về chiến lợi phẩm”.

Về số phận của thủy thủ đoàn tàu Touska, điều đó sẽ phụ thuộc vào quốc tịch của họ, bà Parker nói.

“Nếu đó là các thủy thủ người Ấn Độ hoặc Philippines, tôi cho rằng thủy thủ đoàn sẽ được đưa xuống tàu và hồi hương. Nếu thủy thủ đoàn là người Iran, họ có thể bị giam giữ, hoặc nếu có thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên tàu, họ có thể bị giam giữ như tù binh chiến tranh”.

Nếu tàu Touska chở vũ khí hoặc trang thiết bị cho Iran, thủy thủ đoàn cũng có thể sẽ bị giam giữ, bà nói.

