Điều gì sắp xảy ra với giá vàng trong thời gian tới?

Hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex gần đây dao động quanh vùng 5.000 USD/ounce, mức từng được xem là kháng cự tâm lý quan trọng. Dù đã lùi khỏi đỉnh lịch sử 5.318 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1, giá vàng vẫn cao hơn đáng kể so với mức mở cửa đầu năm 2026 (khoảng 4.314 USD/ounce), phản ánh mức tăng hơn 17% từ đầu năm.

Theo giới phân tích, diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái định vị kỳ vọng, thay vì đảo chiều xu hướng dài hạn.

Lãi suất và lạm phát: Biến số ngắn hạn quyết định nhịp điều chỉnh

Một trong những yếu tố tác động mạnh nhất tới vàng hiện nay là kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo việc làm tháng 1 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm, cao gần gấp đôi dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm về 4,3%. Những con số này củng cố quan điểm Fed chưa vội nới lỏng chính sách.

Sau dữ liệu trên, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3 gần như bị loại bỏ, và xác suất hạ lãi suất trong tháng 6 cũng giảm đáng kể. Thị trường hiện nghiêng về khả năng điều chỉnh lãi suất vào nửa cuối năm, có thể rơi vào tháng 7 hoặc tháng 12.

Với vàng, lãi suất thực là biến số quan trọng. Nếu Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, đồng USD có thể mạnh lên, gây áp lực điều chỉnh ngắn hạn lên giá vàng. Diễn biến giảm 9% trong một phiên cuối tháng 1, sau thông tin liên quan tới nhân sự Fed, cho thấy mức độ nhạy cảm rất cao của kim loại quý với các tín hiệu chính sách.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự biến động mạnh không đồng nghĩa với suy yếu cấu trúc thị trường. Theo bà Imaru Casanova, Giám đốc danh mục vàng và kim loại quý tại VanEck, nhịp điều chỉnh là hệ quả tất yếu sau khi giá tăng gần 1.300 USD chỉ trong một tháng.

“Những dao động mạnh là đặc trưng khi vàng giao dịch ở vùng giá kỷ lục. Điều đó không làm thay đổi các động lực cốt lõi của thị trường,” bà nhận định.

Trong ngắn hạn, báo cáo lạm phát công bố sắp tới sẽ là yếu tố quyết định. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao hoặc có dấu hiệu dai dẳng, vàng có thể tiếp tục được hưởng lợi từ vai trò phòng ngừa rủi ro. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt rõ rệt và Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn, thị trường có thể chứng kiến thêm các nhịp rung lắc.

Động lực dài hạn: Nhu cầu đầu tư và mua ròng của ngân hàng trung ương

Bất chấp biến động ngắn hạn, nhiều tổ chức đầu tư vẫn duy trì quan điểm tích cực về xu hướng trung và dài hạn của vàng trong năm 2026 và xa hơn.

Một trong những trụ cột quan trọng là hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào USD (de-dollarization) tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại, các biện pháp trừng phạt và bất ổn chính trị toàn cầu tiếp tục thúc đẩy vai trò “tài sản trú ẩn” của vàng. Thị trường chứng khoán Mỹ đang giao dịch ở vùng định giá cao cũng làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh, qua đó củng cố nhu cầu phòng thủ.

Từ góc độ kỹ thuật, việc giá vàng chuyển mốc 5.000 USD/ounce từ kháng cự thành hỗ trợ được xem là tín hiệu tích cực. Nếu duy trì nền trên vùng này, xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá là tăng. Vùng hỗ trợ tiếp theo được giới phân tích nhắc tới nằm quanh 4.800 USD/ounce.

Một yếu tố khác đáng chú ý là nhóm cổ phiếu khai thác vàng. Trong tháng đầu năm, chỉ số MarketVector Global Gold Miners tăng hơn 10%, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng của giá vàng. Điều này cho thấy cổ phiếu ngành mỏ vẫn đang “đuổi theo” kim loại cơ sở. Nếu thị trường tin rằng mức giá cao hiện tại có thể duy trì bền vững tới giai đoạn 2028-2029, kỳ vọng lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp khai thác có thể được điều chỉnh tăng, tạo hiệu ứng lan tỏa ngược lại lên giá vàng.

Tổng hợp các yếu tố trên, kịch bản nhiều chuyên gia đưa ra là vàng có thể tiếp tục thiết lập các mức đỉnh mới trong năm 2026, nhưng đi kèm các nhịp điều chỉnh sâu và giai đoạn đi ngang tích lũy. Chu kỳ tăng chưa kết thúc, song mức độ biến động được dự báo vẫn cao khi thị trường liên tục tái định giá kỳ vọng lãi suất và rủi ro vĩ mô.

Với nhà đầu tư, câu chuyện của vàng trong thời gian tới không chỉ là “tăng hay giảm”, mà là khả năng duy trì vai trò phòng vệ trong một môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều ẩn số.

(Theo Kitco News)﻿