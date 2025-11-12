Kênh tin tức Ba Lan TVP World lý giải tập đoàn thương mại năng lượng Gunvor (trụ sở chính tại Thụy Sĩ) quyết định hủy bỏ thương vụ mua lại khối tài sản nước ngoài trị giá 22 tỉ USD sau khi Bộ Tài chính Mỹ gây sức ép.

Mỹ cảnh báo sẽ chặn giao dịch giữa hai tập đoàn trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga mà Mỹ đưa ra.

Tập đoàn dầu khí Nga Lukoil muốn bán hàng ngàn trạm xăng dầu rải rác khắp thế giới. Ảnh: Shutterstock

Phản bác quan điểm phía Mỹ đưa ra, ông Seth Pietras, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Gunvor, gọi đó là nhận định sai lệch và vô căn cứ vì họ đã "không có quan hệ làm ăn với phía Nga trong nhiều năm".

Đồng thời, ông Seth Pietras khẳng định Tập đoàn Gunvor mong muốn làm rõ hiểu lầm với Mỹ.

Tuy nhiên, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Gunvor cũng xác nhận họ rút lại đề nghị mua tài sản quốc tế của Tập đoàn dầu khí Lukoil.

Theo truyền thông quốc tế, giao dịch mua - bán khối tài sản trị giá 22 tỉ USD giữa Gunvor với Lukoil là thương vụ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Gunvor. Thương vụ đổ bể phản ánh nỗ lực từ Washington nhằm siết chặt nguồn thu tài chính được Moscow sử dụng vào những hoạt động ở Ukraine.

Cuối tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Lukoil - công ty dầu khí lớn thứ hai ở Nga. Sau đó, Tập đoàn Lukoil thông báo chấp thuận đề nghị mua tài sản nước ngoài do Tập đoàn Gunvor đưa ra.

Khối tài sản thuộc giao dịch này bao gồm nhà máy lọc dầu tại châu Âu, cổ phần trong nhiều mỏ dầu ở Kazakhstan, Uzbekistan, Iraq và Mexico, cùng hàng trăm trạm xăng trên toàn cầu.

Giới phân tích nhận định từ trước khi Mỹ phản đối, "tham vọng" mua khối tài sản nói trên đã rất khó thành công vì thương vụ này có quy mô quá lớn so với năng lực tài chính cũng như mức vay nợ cho phép của tập đoàn đến từ Thụy Sĩ.

Theo hãng tin Bloomberg, Gunvor mới gọi vốn tín dụng được khoảng 2,8 tỉ USD cho thương vụ này trước khi hủy bỏ.

Việc Gunvor rút lui được xem là một chiến thắng ngoại giao của Washington, cho thấy sức ép từ những biện pháp trừng phạt từ Mỹ cùng phương Tây vẫn đang làm tê liệt mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế nhiều doanh nghiệp Nga đang theo đuổi.

Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-11 nhấn mạnh các thỏa thuận thương mại giữa các công ty tư nhân vốn không có liên hệ trực tiếp với chính phủ Nga, đồng thời vụ việc cho thấy "những hạn chế thương mại trái phép" mà Mỹ áp đặt là "không thể chấp nhận và làm tổn hại thương mại quốc tế".